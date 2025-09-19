Santa Cruz x Maranhão: veja onde assistir e horário da semifinal da Série D

Santa Cruz e Maranhão se enfrentam neste sábado (20), às 19h30, na Arena Pernambuco, jogo de volta da semifinal da Série D

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Vale vaga na decisão! Embalado pela vitória no jogo de ida e pelo apoio massivo da torcida, o Santa Cruz recebe o Maranhão, neste sábado (20), às 19h30, na Arena Pernambuco, pelo confronto de volta da semifinal da Série D. O Tricolor do Arruda joga com a vantagem do empate após vencer o primeiro duelo por 1 a 0 no Estádio Castelão, em São Luís.

O gol da vitória coral foi marcado pelo atacante Renato, que saiu do banco na segunda etapa e garantiu a vantagem para o duelo decisivo. Com o resultado, o Santa Cruz precisa apenas de um empate diante de sua torcida para avançar à final da competição e manter vivo o sonho do título nacional. O vencedor do confronto entre Santa Cruz e Maranhão enfrentará na final o ganhador do duelo entre Inter de Limeira (SP) e Barra (SC), que fazem a outra semifinal.

Para a partida, o técnico Marcelo Cabo contará com força máxima. O volante Wagner Balotelli, desfalque no jogo de ida por conta de uma lesão na coxa, está recuperado e deve retornar ao time titular. A principal dúvida está na estratégia tática: manter o esquema com três zagueiros, que deu segurança defensiva, ou retornar ao sistema ofensivo com três atacantes. Caso opte pela ofensividade, Renato pode ser escalado desde o início.

Do lado maranhense, o técnico Marcinho Guerreiro enfrenta o desafio de reverter o placar fora de casa — algo inédito para a equipe nesta fase do mata-mata. O Maranhão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente ou por um para levar a decisão aos pênaltis. A dúvida na equipe está na defesa: Júlio Nascimento, recuperado de lesão, pode voltar ao time titular no lugar de Fernando.

Apoio da torcida

A expectativa é de novamente um grande público para o Santa Cruz nesta Série D. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, e a projeção é de casa cheia na Arena Pernambuco. O clube ostenta a maior média de público da Série D e figura entre os maiores do país, com mais de 23 mil torcedores por jogo e um acumulado que já ultrapassa 232 mil presentes na competição. Com o jogo deste sábado, a marca pode passar dos 260 mil torcedores.

Além da classificação, a Cobra Coral busca manter a boa fase em campo e coroar a campanha com o título da Série D — objetivo declarado pela comissão técnica e jogadores desde a confirmação do acesso à Série C.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues; Balotelli (Gabriel Galhardo), Pedro Favela e William Júnior; Matheus Vinicius (Renato), Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

MARANHÃO

Jean; Igor Nunes, Julio Nascimento (Fernando) e André Radija; Dudu, Rosivan e Vagalume; Ryan, Clessione e Rafael. Técnico: Marcinho Guerreiro.



Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 19h30

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Jose Moracy de Sousa E Silva e Eleuterio Felipe Marques Junior (ambos do CE)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Transmissão: TV Coral (Youtube)

