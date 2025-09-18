Cabo celebra retomada de tradição no Santa Cruz com visita ao Morro da Conceição

Santa Cruz visita Morro da Conceição em momento de fé e gratidão pelo acesso à Série C do Brasileiro

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Marina Torres)

O Santa Cruz subiu o morro para agradecer. Em momento de agradecimento pelo acesso a Série C, o técnico Marcelo Cabo, participou de um dos gestos mais simbólicos de sua passagem pelo clube: a tradicional subida ao Morro da Conceição. A visita ao santuário religioso, localizado na Zona Norte do Recife, marca o resgate de uma tradição coral que havia sido deixada de lado nos últimos anos – muito em função da série de decepções dentro das quatro linhas.

“É um momento único nas nossas vidas. Nos jogos, o torcedor desce o morro todo jogo. Hoje, a gente subiu para agradecer aqui no Morro da Conceição, no santuário. Uma tradição do clube que volta a ser executada”, declarou Marcelo Cabo, visivelmente emocionado.

O treinador ressaltou o simbolismo do ato, tanto para o clube quanto para a torcida tricolor. Segundo o comandante, o gesto representa não apenas fé, mas também gratidão pelo caminho trilhado até aqui na temporada, após um início repleto de desafios.

“Quando chegamos aqui, as coisas estavam muito difíceis, uma transição do estadual para o Brasileiro. E a gente consegue, com um trabalho árduo, chegar nesse momento de celebração. Poder entregar esse final de ano maravilhoso para o nosso torcedor”, afirmou.

Mesmo em clima de celebração, Cabo mantém os pés no chão. O Santa Cruz ainda encara o Maranhão, em confronto decisivo neste sábado (20), para garantir vaga na final da competição. Caso chegue à decisão, o Tricolor do Arruda terá oportunidade de pôr fim a um jejum de quase 10 anos sem títulos para o clube.

“É a cereja do bolo para gente ter esse momento de conquistar o título. Porém, precisamos passar primeiro por esse confronto difícil... Aí sim, podemos entregar ao nosso torcedor esse presente tão aguardado”, finalizou o treinador.

