Com fé e gratidão, Santa Cruz agradece acesso à Série C no Morro da Conceição

Santa Cruz visita ao Morro da Conceição (Marina Torres)

Em um gesto de fé e gratidão, o Santa Cruz subiu o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, nesta quinta-feira (18), para agradecer pela conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A comitiva tricolor, formada por jogadores, comissão técnica e dirigentes, partiu do Estádio do Arruda em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, um dos locais mais tradicionais de devoção da capital pernambucana.

Tradicionalmente conhecido como o “Time do Povo”, o Tricolor do Arruda inverteu um dos símbolos mais marcantes de sua relação com a torcida. Se em dias de jogo "o morro desce", como dizem os torcedores que saem da comunidade para apoiar o clube no Arruda/Arena Pernambuco, desta vez foi o clube que subiu o morro para prestar homenagem à padroeira do Recife.

No santuário, os tricolores foram recebidos pelo padre Emerson Borges, reitor do espaço religioso, que conduziu uma celebração com momentos de oração, homilia, bênção e aspersão de água benta.

Além disso, durante o encontro ocorreu uma saudação do Maestro Forró, torcedor símbolo do Santa Cruz, que fez uma homenagem ao clube. Com o acesso garantido, o Tricolor do Arruda segue agora na disputa pelo título da Série D, carregando consigo a força das arquibancadas e, agora, também a bênção do alto do Morro da Conceição.





