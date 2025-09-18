Com fé e gratidão, Santa Cruz agradece acesso à Série C no Morro da Conceição
Publicado: 18/09/2025 às 12:57
Santa Cruz visita ao Morro da Conceição (Marina Torres)
Em um gesto de fé e gratidão, o Santa Cruz subiu o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, nesta quinta-feira (18), para agradecer pela conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A comitiva tricolor, formada por jogadores, comissão técnica e dirigentes, partiu do Estádio do Arruda em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, um dos locais mais tradicionais de devoção da capital pernambucana.
No santuário, os tricolores foram recebidos pelo padre Emerson Borges, reitor do espaço religioso, que conduziu uma celebração com momentos de oração, homilia, bênção e aspersão de água benta.
Além disso, durante o encontro ocorreu uma saudação do Maestro Forró, torcedor símbolo do Santa Cruz, que fez uma homenagem ao clube. Com o acesso garantido, o Tricolor do Arruda segue agora na disputa pelo título da Série D, carregando consigo a força das arquibancadas e, agora, também a bênção do alto do Morro da Conceição.