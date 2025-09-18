Pedro Henriques diz que ainda não foi procurado para renovar com o Santa Cruz

Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Com contrato até o fim da Série D, o CEO de transição, Pedro Henriques, afirmou que ainda não foi procurado pela diretoria ou pelos investidores da SAF do Santa Cruz para tratar de uma possível renovação. Apesar disso, o dirigente revelou interesse em seguir no Tricolor do Arruda. Seu trabalho é bem avaliado internamente e também tem recebido elogios da torcida, que reconhece sua postura profissional e o esforço na condução da transição para o modelo SAF.

“Ainda não tenho nenhuma proposta para continuidade imediata no Santa Cruz. Entendo que o clube está nesse processo de transição. É uma prerrogativa dos investidores decidirem como querem proceder”, declarou Pedro Henriques, em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras.

“Gosto muito do clube, especialmente da torcida. Fui muito bem acolhido, tenho uma relação excelente com os funcionários e diretores. Se entenderem que vale a pena seguir, tenho total interesse”, acrescentou.

Chegada ao clube e relação com a SAF

Segundo o dirigente, o contato inicial foi feito por Vinícius Diniz, que já deixou o projeto da SAF. “O que me chamou atenção foi a possibilidade de desenvolver um trabalho de médio a longo prazo. Não gosto de trabalhos de curto prazo. Sabia da negociação com a SAF e isso me motivou ainda mais”, contou.

Especulações negadas

Nos últimos dias, surgiram rumores de que Pedro Henriques estaria na mira do América-RN e de outros clubes. O executivo negou qualquer contato e reforçou que está totalmente focado no Santa Cruz até o fim da temporada. “Não estou sabendo de proposta do América-RN nem de nenhum outro clube. Vi algumas coisas nas redes sociais, mas preferi não responder. Tenho contrato com o Santa Cruz até o fim da competição e é nisso que estou concentrado”, finalizou.

