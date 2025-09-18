Beto Lago: 'Renovar com Pedro Henriques é obrigação do Santa Cruz'

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodigues, e o CEO da Transição, Pedro Henriques (Evelyn Victoria/SCFC)

Boa impressão

Tenho a convicção de que Pedro Henriques, hoje CEO da Transição do Santa Cruz, é peça-chave da engrenagem montada pelo presidente Bruno Rodrigues. Não é apenas um executivo de confiança da diretoria e dos investidores da Cobra Coral Participações. É um profissional que já mostra, em pouco tempo, como um clube pode mudar quando quem decide realmente entende de gestão. Ontem, no programa Léo Medrado & Traíras, tive o primeiro contato com Pedro. E a impressão não poderia ser melhor. Ex-VP e Executivo do Bahia, ele assinou contrato até o fim da Série D, mas, pelo que já se viu, a renovação deveria ser tratada como prioridade absoluta. Em pouco mais de quatro meses, mexeu em processos emperrados, destravou rotinas e vem conduzindo uma reestruturação que devolve credibilidade ao Santa Cruz. Perguntei a ele sobre semelhanças entre o Bahia e o Santa. A resposta foi direta: “a força da camisa e da torcida são parecidas, mas a credibilidade do Bahia estava em situação ainda pior na época.” O paralelo só reforça o quanto o Santa vem recuperando a sua imagem sob a gestão de Bruno Rodrigues. Sobre reforços, Henriques manteve os pés no chão: “temos que saber a nossa grandeza, mas tendo a certeza do que queremos hoje. Cada um precisa colocar a vaidade de lado em nome do Santa.” É esse tipo de discurso que o torcedor quer ouvir: realismo, clareza e compromisso. Depois de tantos anos de promessas vazias, ouvir alguém que fala com responsabilidade já é, por si só, um sopro de esperança. Por isso, insisto: renovar o contrato de Pedro Henriques não é apenas recomendável, é quase uma obrigação para Bruno Rodrigues e os investidores.



Santa Cruz celebra acesso à Série C com subida ao Morro da Conceição

Torcida do Santa Cruz garante mais de 30 mil ingressos para semifinal da Série D Veja também:

Pedro Henriques revelou que um grupo chegou a procurar o clube oferecendo assumir a operação dos jogos finais da Série D. Proposta concreta, valores colocados na mesa. Mas a diretoria preferiu manter o controle. Sobre os rumores de que o América/RN teria interesse em levá-lo, foi categórico, dizendo que não recebeu contato de clube brasileiro. O que mostra duas coisas: primeiro, que as especulações correm mais rápido do que a realidade; segundo, que o trabalho dele está incomodando positivamente, chamando atenção no mercado.



Gramado híbrido

Outro ponto que Pedro comentou foi a polêmica sobre o gramado do Arruda. Para ele, a solução ideal seria um campo híbrido, como já existe em alguns estádios do País. É um investimento caro, sim, mas que se paga com resultados. O detalhe é achar o melhor gramado, que não traga prejuízo para o jogo e proporcione melhor espetáculo e maior valorização do próprio patrimônio.



HN Run

Ainda dá tempo de se inscrever na corrida HN Run, promovida pela Hermano Nascimento. A prova acontece neste sábado, com concentração a partir das 5h30, na Rua Augusto Lins e Silva, 618, Setúbal. Inscrições pelo telefone (81) 99971-4899.