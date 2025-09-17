Santa Cruz celebra acesso à Série C com subida ao Morro da Conceição

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Nesta quinta-feira (18), o Santa Cruz, já garantido na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026, realizará um gesto simbólico de gratidão. Um grupo tricolor, formado por jogadores, comissão técnica e diretores, subirá o Morro da Conceição, no Recife, para agradecer à padroeira Nossa Senhora da Conceição pela conquista do acesso. A saída está programada para as 11h, no Arruda.

No Santuário, a equipe será recebida pelo Padre Emerson Borges, reitor do local, que conduzirá a cerimônia com palavras de ação de graças, aclamação ao evangelho, homilia, bênçãos e aspersão de água benta. Além dele, dez padres e oito diáconos participarão do ato religioso. O evento também contará com a presença do Maestro Forró, torcedor símbolo do clube.

A celebração se soma à expectativa pelo próximo jogo do Tricolor, contra o Maranhão, na volta da semifinal da Série D, sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, com mais de 30 mil ingressos já comercializados. O Santa Cruz venceu a primeira partida pelo placar de 1 a 0.