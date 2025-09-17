Beto Lago: 'Quais os erros mais comuns na hora de planejar uma SAF'

Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Na pressa de se tornarem SAF, muitos clubes brasileiros estão repetindo os mesmos erros que já destruíram gestões no modelo associativo. O discurso dos especialistas até parece bonito: planejamento, visão de futuro, processos definidos. Mas o que nunca se fala é sobre os equívocos que jogam um projeto no lixo antes mesmo de começar. O primeiro erro é a obsessão pelo dinheiro. SAF não é caixa eletrônico, não é cheque em branco. Quando dirigentes, investidores e até torcedores enxergam a SAF apenas como forma de tapar buraco e pagar dívidas, o fracasso é questão de tempo. Quem injeta capital sem projeto de futebol, sem fortalecimento da base e sem gestão profissional, só troca a data da próxima crise. Outro erro crônico é o amadorismo disfarçado de “continuidade”. Muitos investidores, iludidos pelo charme de dirigentes que venderam o clube, acabam mantendo essas figuras em cargos estratégicos. Resultado: mais do mesmo. Política, favores, amizades pesando mais que competência. A SAF exige ruptura, não maquiagem. Colocar cartola velho de guerra para “profissionalizar” só adia o desastre. E há ainda a cegueira em relação à torcida. O maior ativo do clube é tratado como detalhe incômodo. Ignorar a cultura, a história e a paixão que sustentam a instituição é receita certa para conflitos. O torcedor não aceita ser “cliente descartável”. SAF que não respeita arquibancada é fadada à rejeição. Essa transição não é para afobados, nem para aventureiros. Cada decisão precisa de estudo, debate e coragem de romper com velhos vícios. Quem achar que é só assinar contrato e sorrir para a foto, pode preparar o terreno para mais um fiasco. O futebol brasileiro já provou que é craque em vender futuro e entregar fracasso. SAF errada é só mais um capítulo de uma velha novela de ilusão e desastre.



Santa Cruz ultrapassa 25 mil ingressos vendidos para duelo contra o Maranhão

No Náutico, Hélio dos Anjos terá uma semana dura. O que era o setor mais confiável virou a maior dor de cabeça: a defesa. Contra o Guarani, o que se viu foi desatenção, falta de ritmo e falhas grosseiras. Rayan perdeu em posicionamento. Mateus Silva, recém-recuperado de lesão, não aguentou o ritmo forte do ataque bugrino. Para quem sonha com acesso, é inadmissível ter uma defesa que desmonta em noventa minutos.



Quem colocaria em campo?

O problema se agrava com a situação contratual. Mateus Silva só pode jogar no sábado se o Náutico topar pagar R$ 500 mil à Ponte Preta – valor fora da realidade. Carlinhos está fora. João Maistro retorna, mas a dúvida está em quem acompanhará. O lateral Igor Fernandes foi improvisado e se saiu bem no segundo tempo. Já o garoto Índio representa ousadia e sangue novo. Entre o improviso e a promessa, fico com a segunda opção.



Premiação para os clubes

A Fifa vai turbinar os cofres dos clubes que cedem jogadores nas Eliminatórias e Copa do Mundo de 2026. A premiação para quem liberou os atletas saltou para US$ 355 milhões, quase 70% a mais que no ciclo anterior. Mais de 440 clubes no mundo da bola vão se beneficiar.