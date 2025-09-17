Santa Cruz ultrapassa 25 mil ingressos vendidos para duelo contra o Maranhão
Santa Cruz vende mais de 25 mil ingressos em pouco mais de duas horas para semifinal da Série D
Publicado: 17/09/2025 às 09:06
Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz iniciou com força total a venda de ingressos para o duelo contra o Maranhão, pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Em pouco mais de duas horas, mais de 25 mil entradas foram comercializadas para a partida que acontece neste sábado (20), às 19h30, na Arena Pernambuco.
A expectativa é de casa cheia, impulsionada pela grande procura por ingressos e pela mobilização da torcida coral nas redes sociais. O clube anunciou que os bilhetes estão à venda exclusivamente pela plataforma FutebolCard, com valores promocionais válidos até a meia-noite de quinta-feira (18). A partir de sexta (19), os preços serão reajustados.
Nas redes sociais, o clube celebrou a marca expressiva de ingressos vendidos. “Em pouco mais de 2 horas de vendas, já alcançamos a marca de 25.285 ingressos. No sábado, todos os caminhos levam à Arena de Pernambuco”, publicou.
O vencedor do confronto entre Santa Cruz e Maranhão enfrentará na final quem avançar do duelo entre Inter de Limeira e Barra-SC.
????? MAIS DE 25 MIL INGRESSOS VENDIDOS!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 17, 2025
???????? Vocês são gigantes! Em pouco mais de 2 horas de vendas, já alcançamos a marca de 25.285 mil ingressos.
No sábado, todos os caminhos levam à Arena de Pernambuco. Vamos juntos, Nação! ???????? pic.twitter.com/kZcLJm2PMt
Confira os valores:
Preços promocionais (até quinta, 18):
Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 25
Sul Inferior e Norte Inferior: R$ 30
Leste Inferior: R$ 40
Oeste Premium: R$ 60
A partir de sexta (19):
Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)
Sul Inferior e Norte Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Leste Inferior: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Oeste Premium: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)