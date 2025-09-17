diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Cruz ultrapassa 25 mil ingressos vendidos para duelo contra o Maranhão

Santa Cruz vende mais de 25 mil ingressos em pouco mais de duas horas para semifinal da Série D

Paulo Mota

Publicado: 17/09/2025 às 09:06

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz/Rafael Vieira

O Santa Cruz iniciou com força total a venda de ingressos para o duelo contra o Maranhão, pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Em pouco mais de duas horas, mais de 25 mil entradas foram comercializadas para a partida que acontece neste sábado (20), às 19h30, na Arena Pernambuco. 

Em busca do título da quarta divisão nacional, o Tricolor do Arruda já garantiu seu retorno à Série C em 2026 e agora concentra suas atenções na briga pela taça. Após vencer o jogo de ida fora de casa, o Santa Cruz tem a vantagem do empate para avançar à final. Já o Maranhão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols para se classificar no tempo normal.

A expectativa é de casa cheia, impulsionada pela grande procura por ingressos e pela mobilização da torcida coral nas redes sociais. O clube anunciou que os bilhetes estão à venda exclusivamente pela plataforma FutebolCard, com valores promocionais válidos até a meia-noite de quinta-feira (18). A partir de sexta (19), os preços serão reajustados.

Nas redes sociais, o clube celebrou a marca expressiva de ingressos vendidos. “Em pouco mais de 2 horas de vendas, já alcançamos a marca de 25.285 ingressos. No sábado, todos os caminhos levam à Arena de Pernambuco”, publicou.

O vencedor do confronto entre Santa Cruz e Maranhão enfrentará na final quem avançar do duelo entre Inter de Limeira e Barra-SC.

Confira os valores:

Preços promocionais (até quinta, 18):

Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 25

Sul Inferior e Norte Inferior: R$ 30

Leste Inferior: R$ 40

Oeste Premium: R$ 60

A partir de sexta (19):

Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Sul Inferior e Norte Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Leste Inferior: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

 

