Investidor da SAF diz que propostas de fornecedoras estão sendo analisadas pelo Santa Cruz

Camisa do Santa Cruz, marca da VOLT (Divulgação / SCFC)

O investidor da SAF do Santa Cruz, Iran Barbosa, revelou que as propostas de fornecedoras de material esportivo estão sendo analisadas internamente pelo clube e ainda não chegaram oficialmente à mesa da Sociedade Anônima do Futebol. Segundo o empresário, o prazo para definição começa a se tornar um fator que vale atenção diante da necessidade de produção dos uniformes para a próxima temporada.

“Ainda está sendo analisado pelo clube. Óbvio que, assim que eles acabarem de refinar algumas coisas, trazem para a gente poder discutir”, afirmou Iran Barbosa, em entrevista concedida ao podcast Beberibe 1285.

Com a rescisão do contrato com a Volt, o Santa Cruz recebeu propostas de marcas internacionais e deve anunciar em breve a nova fornecedora. Apesar disso, o investidor demonstrou preocupação com os prazos de produção dos uniformes e cobrou celeridade nas decisões.“Prazo agora começa a ser fator. Produção de peças não é de um dia para o outro. Até você aprovar o uniforme, colocar ele em produção, demora um tempinho. Algumas fornecedoras já estão fechando sua linha de produção”, explicou.

Iran Barbosa também revelou que busca outras opções no mercado. “Estou tentando olhar aqui de lado também, ver se eu acho uma outra proposta para trazer à mesa em curto prazo”, disse.

Apesar das preocupações com o tempo, o investidor reiterou a confiança no processo conduzido pela diretoria. “Eu confio nesse processo que o clube começou. A hora que chegar aqui para a gente poder dar o nosso pitaco claro, respeitando o que vai acontecer pelos próximos anos, a gente vai conseguir bater o martelo junto”, ressaltou.

O investidor destacou ainda a necessidade de equilíbrio entre as urgências do clube e o planejamento da SAF, que ainda não foi oficializada de forma definitiva. “Neste primeiro momento, é óbvio que o gestor do clube continua sendo o Bruno Rodrigues nesses próximos meses. Por isso que a nossa ideia é trabalhar junto, sem deixar que esses contratos afetem a gente a longo prazo, mas também sem atrapalhar os compromissos de curto prazo que precisam ser honrados. Tem que fazer esse equilíbrio, enquanto essa safra na SAF não sai”, concluiu.

Segundo o presidente Bruno Rodrigues, a empresa escolhida será internacional e deve garantir um retorno financeiro superior ao do contrato anterior com a Volt. A expectativa é que o Santa Cruz anuncie a nova fornecedora nas próximas semanas.

