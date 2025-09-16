Investidor da SAF revela que Galhardo emprestou dinheiro a jogadores do Santa Cruz

Thiago Galhardo e Toty, jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Criticado pelo desempenho em campo, o atacante Thiago Galhardo tem exercido um papel fundamental nos bastidores do Santa Cruz. Em entrevista ao podcast Beberibe 1285, o investidor da SAF Coral, Iran Barbosa, revelou que o jogador foi um verdadeiro pilar de apoio ao elenco durante o período de instabilidade financeira vivido pelo clube.

De acordo com Iran Barbosa, Galhardo não apenas abriu mão de receber seus vencimentos em dia para que outros atletas pudessem ser priorizados na folha de pagamento, como também chegou a emprestar dinheiro do próprio bolso a companheiros de time que enfrentavam atrasos salariais.

“O Galhardo foi um cara muito importante fora e dentro do vestiário. Várias vezes, ele segurou a onda de vários jogadores. Algumas pessoas não sabem, mas para alguns jogadores que não tinham recebido em dia, ele tirou dinheiro do bolso e emprestou para receber quando eles recebessem de volta”, revelou o investidor.

Além disso, o camisa nove tem o costume de dividir os prêmios por desempenho — os chamados "bichos" — com funcionários do clube. “O bicho dele, geralmente, divide entre os funcionários do clube. Ele não recebe para ele”, completou Iran Barbosa.

Com 36 anos, Galhardo foi contratado como uma das principais apostas da SAF para liderar a equipe dentro e fora de campo. Apesar de ainda não ter apresentado o desempenho esperado nas quatro linhas, sua postura tem sido elogiada internamente, especialmente por contribuir para manter a estabilidade e a união do grupo em um momento delicado.