Longe da média de gols, Galhardo segue em débito na reta decisiva do Santa Cruz

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Tá devendo! Contratado como principal estrela e recebido com festa pela torcida, Thiago Galhardo tem mostrado muito pouco dentro de campo pelo Santa Cruz. Com status de líder, o atacante virou sinônimo de frustração na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, falhando justamente quando o time mais precisava de seu protagonismo.

Ao longo da temporada, Galhardo marcou apenas sete gols em 22 jogos – média modesta de 0,32 por partida – e sua queda de rendimento nos momentos decisivos é alarmante. Nos sete jogos do mata-mata, período crucial para o acesso, o camisa 9 só balançou as redes uma vez, contra o Sergipe. Durante sua chegada ao Arruda, o atacante prometeu participar de um gol a cada dois jogos.

A falta de eficiência do atacante ficou evidente nas decisões contra América-RN e Maranhão, quando desperdiçou chances claras que poderiam ter mudado o rumo das partidas. Sua incapacidade de aparecer nos momentos importantes evidencia uma queda técnica preocupante e põe em xeque a aposta feita pelo clube.

Além disso, o treinador Marcelo Cabo tem optado por substituí-lo em quase todas as partidas recentes, apostando em alternativas como Renato e Ariel, que têm correspondido melhor e garantido resultados positivos para o time.

A relação entre Thiago Galhardo, clube e torcida, que começou embalada por grandes expectativas, vive um momento de desgaste evidente. Para que o Santa Cruz avance na Série D, o camisa 9 precisa urgentemente retomar o futebol que justificou sua contratação — caso contrário, a decepção só tende a aumentar.

