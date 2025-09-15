Santa Cruz terá desfalque de Toty e pode ter Balotelli de volta contra o Maranhão
Publicado: 15/09/2025 às 10:12
Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Toty (Rafael Vieira)
De olho em vaga na final! O Santa Cruz terá um desfalque importante e pode contar com um reforço de peso para o decisivo confronto contra o Maranhão, pelo duelo de volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Suspenso, o lateral-direito Toty está fora da partida de volta, enquanto o volante Wagner Balotelli, pode retornar ao time titular.
Por outro lado, a Cobra Coral pode ter uma boa notícia: o retorno do volante Wagner Balotelli, herói do acesso coral. O jogador ficou fora do jogo de ida por conta de uma lesão de grau 2 na coxa, mas vem se recuperando bem e tem chances de reforçar a equipe na Arena de Pernambuco. Caso Balotelli não reúna condições de jogo, Gabriel Galhardo deve continuar como titular ao lado de Pedro Favela no meio-campo.
Vantagem na ida
O Santa Cruz deu um passo importante rumo à final da Série D ao vencer o Maranhão por 1 a 0, no último domingo (14), no Estádio Castelão, em São Luís. Com o resultado no jogo de ida da semifinal, o Tricolor do Arruda poderá jogar pelo empate na partida de volta para garantir a classificação à decisão nacional.
O duelo decisivo será disputado no próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Inter de Limeira e Barra-SC na grande final.
O que o Santa Cruz precisa
Com a vantagem construída fora de casa, o Tricolor do Arruda joga por um empate diante da torcida para avançar à final. Já o Maranhão precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.