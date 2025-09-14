Técnico do Santa Cruz celebra vitória contra o Maranhão, mas cobra respeito: 'manter os pés nos chão'
Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, valoriza triunfo na semifinal e pede foco para jogo da volta
Publicado: 14/09/2025 às 19:29
Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)
O Santa Cruz iniciou com vantagem a semifinal da Série D ao vencer o Maranhão por 1 a 0, neste domingo (14), no Estádio Castelão, em São Luís (MA). Após o jogo, o técnico Marcelo Cabo celebrou o resultado, mas reforçou a importância de manter o foco e a humildade para o duelo decisivo na Arena Pernambuco.
Marcelo Cabo ressaltou o trabalho tático da equipe para neutralizar as jogadas do adversário.“Precisávamos ter sustentabilidade na hora do cruzamento, trabalhamos bastante esse encaixe de área. Eles cruzaram bastante bola, mas não conseguiram cabecear nenhuma, porque a gente fez uma leitura perfeita da equipe deles”, explicou.
O comandante tricolor também destacou a importância de manter o foco para o segundo jogo. “É bom ressaltar que os primeiros 90 minutos, a gente tem ainda mais 90 minutos. Uma semifinal ela é comportada por 180 minutos, sabemos que temos que continuar com o pé no chão, trabalhar bastante. Respeitando a equipe do Maranhão”, destacou.
O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O Santa Cruz joga por um empate para garantir a classificação à final, enquanto o Maranhão precisará vencer por um gol para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois para avançar no tempo normal.