Renato celebra gol de vitória do Santa Cruz, mas mantém cautela: 'Ainda não acabou'

Atacante sai do banco, garante vitória do Santa Cruz sobre o Maranhão, e convoca a torcida para o jogo da volta

Renato, atacante do Santa Cruz (Kayan Mendes)

Criticado nas últimas partidas, Renato respondeu da melhor forma possível: com um golaço decisivo. Após garantir a vitória do Santa Cruz por 1 a 0 contra o Maranhão, neste domingo (14), no estádio Castelão, em São Luís (MA). No entanto, mesmo sendo o protagonista da noite, o atacante preferiu manter os pés no chão e reforçou que a classificação ainda está em aberto.

“Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, a ele toda honra e glória. Muito feliz pelo gol. Gol importante, mas ainda não acabou”, afirmou Renato logo após o apito final.

Aos 32 minutos do segundo tempo, o atacante aproveitou um desvio de cabeça de Matheus Vinícius após cobrança de falta e emendou um voleio espetacular, que deu a vitória ao Santa Cruz fora de casa. O lance mudou a história do confronto e animou a torcida tricolor, que agora sonha com o título da Série D.

Apesar da festa, Renato fez questão de destacar a importância do foco e da preparação para o jogo decisivo do próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco. “Tem o jogo da volta. Vamos trabalhar bem essa semana”, disse o atacante, já projetando a segunda partida da semifinal.

O golaço de Renato que nos deu a vitória!

É A COBRAAAAAAAAA!!!!! ???????????????????? pic.twitter.com/vsInNW1sbN — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 14, 2025

Aproveitando o bom momento, Renato também convocou a torcida coral para lotar a Arena no duelo decisivo. “Já aproveitando o momento aqui para convocar nossa torcida. A gente sabe que eles nunca deixam a desejar. E tenho certeza que vai estar lotado lá na Arena. Vamos, mais uma vez, fazer uma grande partida para buscar a classificação”, concluiu.

Com a vitória, o Santa Cruz jogará pelo empate em casa para chegar à final da Série D. Já o Maranhão precisará vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis ou por dois gols para avançar no tempo normal. O vencedor do confronto enfrentará quem passar entre Inter de Limeira e Barra-SC.