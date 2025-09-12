"Galhardo vai ficar com a gente até a Série A", promete presidente do Santa Cruz

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo. (Rafael Vieira)

Se depender do presidente Bruno Rodrigues, a passagem de Thiago Galhardo pelo Santa Cruz ainda terá um longo caminho para ser percorrido. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, nesta sexta-feira (12), o presidente coral falou sobre o futuro do centroavante.

Bruno Rodrigues confirmou que o contrato do camisa nove vai até o final de 2026, podendo ser renovado para a temporada seguinte. O mandatário tricolor ainda revelou um desejo antigo de Galhardo de deixar o clube após o Pernambucano do ano que vem, mas prometeu que o atacante permanecerá até uma eventual chegada na Primeira Divisão.

“Hoje eu sou um fã do Galhardo. É um cara que é líder do grupo, solidário. Ele até me disse certa vez lá atrás que só iria ficar até o final do Pernambucano, para ser campeão pernambucano e se aposentar. Eu disse que ele iria com a gente até a Série A”, disse o presidente.

“Isso já mudou tudo. Ele é um cara que está adaptado, um cara que gosta muito da cidade e se deu muito bem. É um cara muito diferenciado e internamente é um agregador. Só tenho a agradecer e acho que ele vai ficar com a gente por um bom tempo ainda. Anota aí: Galhardo vai ficar com a gente até a Série A”, completou.