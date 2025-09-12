Santa Cruz rompe com a Volt e tem propostas de marcas internacionais para material esportivo

Segundo o presidente Bruno Rodrigues, três empresas estão próximas de ser a próxima fornecedora do Santa Cruz

Atleta do Santa Cruz, João Pedro (Rafael Vieira / DP Foto)

Após anos de parceria e críticas dos torcedores, o Santa Cruz está finalizando o rompimento oficial com a marca de material esportivo Volt. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, nesta sexta-feira (12), o presidente Bruno Rodrigues confirmou a rescisão e revelou propostas de marcas internacionais para o novo fornecedor esportivo.

Segundo o mandatário da Cobra Coral, a saída da Volt foi antecipada, já que o contrato iria até o final de 2025. O presidente também garantiu três propostas para parceria com marcas internacionais. A decisão da próxima fornecedora ocorrerá nos próximos dias, já visando a produção do material esportivo para a temporada de 2026.

“Já está definido a rescisão com a Volt. A gente está fazendo uma composição para antecipar esses três meses (restante do contrato com a Volt), porque o novo fornecedor precisa começar a produzir as peças para jogar em janeiro. Nós temos hoje três propostas, todas elas de marcas internacionais”, revelou o presidente.

“A gente está fazendo um funil, hoje à tarde tem essa reunião para definir isso, qual das três vai ser a nossa fornecedora. Estou muito satisfeito, primeiro porque vai ser uma proposta maior do que tínhamos com a Volt. Segundo, é uma marca internacional, acho que o torcedor merece isso. Acho que até a próxima semana a gente vai anunciar oficialmente quem será o nosso fornecedor, vai ser uma marca internacional”, completou.