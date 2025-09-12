Técnico do Santa Cruz garante força máxima contra o Maranhão e mira título da Série D
Treinador do Santa Cruz prega foco total mesmo após acesso à Série C do Campeonato Brasileiro
Publicado: 12/09/2025 às 12:30
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo ( Rafael Vieira)
O acesso veio, a comemoração passou. Agora, o Santa Cruz quer mais. Com a vaga na Série C garantida, o Tricolor do Arruda mira o título inédito da Série D, e o técnico Marcelo Cabo deixou claro: é hora de manter a concentração e lutar até o fim pelo troféu. O comandante coral afirmou que entrará em campo com força máxima contra o Maranhão, neste domingo (14), às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís, pela semifinal da Quarta Divisão.
Apesar da comemoração pelo acesso garantido na fase anterior, Cabo afirmou que o elenco já virou a página e agora foca totalmente na conquista do título da Série D — que seria inédito para o clube e importante também para sua carreira pessoal. “Celebramos na segunda e terça, acabou. Página virada. Todo o planejamento que usamos nos três primeiros mata-matas será mantido, mas com ainda mais atenção nesta semifinal e, se chegarmos, na final”, explicou.
Alerta com o Maranhão
O técnico também fez questão de exaltar o adversário da semifinal. O Maranhão chega embalado após a conquista do acesso contra o “bicho papão” ASA, equipe detentora de melhor campanha geral — 4 a 0 no agregado. Por isso, Cabo cobra máxima concentração do elenco coral. “Cada vez que você passa de fase, o adversário se qualifica mais. Foi isso que conversei com os meus atletas. Precisamos ter a mesma mobilização que tivemos contra o América-RN e o Altos, fora de casa”, disse.
“Se baixarmos a guarda, pode ser que tomemos uma no queixo e não consigamos nos recuperar. Como aconteceu com ASA e Tuna Luso. Respeitamos muito o Maranhão, mas vamos montar nosso plano para fazer um bom jogo. É um mata-mata de 180 minutos”, completou.
Título como meta final
Mesmo com o principal objetivo da temporada atingido — o acesso —, Marcelo Cabo quer fechar o ano com chave de ouro: levantando a taça da Série D. Ele destacou a importância simbólica e profissional de conquistar um título pelo Santa Cruz. “O que marca a história de um profissional no clube é a galeria de troféus e o quadro de campeão pendurado na parede. Tenho uma carreira com títulos e acessos, e quero muito conquistar esse título com o Santa Cruz. Vai ser muito importante para minha trajetória”, concluiu.
O jogo da volta entre Santa Cruz e Maranhão será no sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Quem avançar, enfrentará o vencedor do duelo entre Inter de Limeira e Barra-SC na grande final da Série D 2025.