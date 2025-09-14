Maranhão x Santa Cruz: veja onde assistir e horário da semifinal da Série D

Maranhão e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (14), às 16h, no Castelão, pela semifinal da Série D

America - RN x Santa Cruz Jogo valido pelas quartas de finais da Serie D (Caio Falcão/Esp DP)

Agora é lutar pelo título! Após garantir o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, Santa Cruz enfrenta o Maranhão neste domingo (14), às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), pelo jogo de ida da semifinal da Série D. Se para muitos o acesso é o suficiente, no Arruda o discurso é de troféu na mão e faixa de campeão no peito.

O Tricolor do Arruda entra em campo motivado, mas cauteloso. O Santa Cruz sabe a importância de um bom resultado no confronto de ida atuando fora de casa. Com o acesso garantido, o foco agora é a conquista do título — algo que o clube não alcança desde 2016, quando venceu a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Além disso, a Cobra Coral teria a chance de apagar a memória amarga de 2011, quando perdeu a final da Série D em pleno Arruda, para o Tupi-MG.

O técnico Marcelo Cabo prometeu força máxima, apesar da sequência de jogos e das comemorações pelo acesso. O único desfalque é o volante Wagner Balotelli, herói do acesso, que foi poupado devido a uma lesão de grau 2 na coxa. Com isso, o volante Gabriel Galhardo deve ser o substituto e fazer dupla com Pedro Favela.

“O que marca a história de um profissional no clube é a galeria de troféus e o quadro de campeão pendurado na parede. Tenho uma carreira com títulos e acessos, e quero muito conquistar esse título com o Santa Cruz. Vai ser muito importante para minha trajetória”, disse o treinador.

Do outro lado, o Maranhão chega embalado após eliminar o ASA com autoridade nas quartas de final. Com um placar agregado de 4 a 0, o MAC confirmou sua força na competição e vive um bom momento: são quatro jogos sem derrota, com três vitórias e um empate. O técnico Marcinho Guerreiro, no entanto, tem uma dúvida na zaga: Júlio Nascimento, que saiu lesionado na última partida. Caso o defensor não reúna condições, Fernando deve assumir a vaga entre os titulares.

O jogo da volta entre Santa Cruz e Maranhão será no sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Quem avançar, enfrentará o vencedor do duelo entre Inter de Limeira e Barra-SC na grande final.



FICHA DA PARTIDA:

MARANHÃO

Jean; Igor Nunes, Julio Nascimento (Fernando) e André Radija; Dudu, Rosivan e Vagalume; Ryan, Clessione e Rafael. Técnico: Marcinho Guerreiro.

SANTA CRUZ

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Gabriel Galhardo, Pedro Favela e William Júnior; Renato, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Horário: 16h

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: TV Coral (Youtube)

