Construção de novo CT do Santa Cruz depende de acesso à Série B; entenda

Santa Cruz só terá novo centro de treinamento após acesso à Série B, diz investidor da SAF

CT Ninho das Cobras, do Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz)

A construção de um novo Centro de Treinamento para o Santa Cruz está condicionada ao retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada por um dos investidores da Cobra Coral Participações, Iran Barbosa, que conduz as negociações para assumir a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Segundo o investidor, o projeto está previsto para ser executado em até 36 meses após o acesso à Segunda Divisão, prazo que foi estabelecido contratualmente como forma de garantir viabilidade ao cronograma.“No contrato, da forma como está, é um prazo de 36 meses após o time alcançar a Série B. Isso é para não estressar o cronograma, mas a possibilidade é que isso aconteça muito antes”, explicou Iran Barbosa.

Projeto prevê estrutura completa

O novo CT contará com no mínimo três campos oficiais, alojamentos, academia e área médica. O investimento na construção do centro de treinamento não será abatido dos R$ 100 milhões prometidos em melhorias para o Estádio do Arruda, que integram outro eixo do projeto da SAF.

Enquanto o acesso à Série B não acontece, a SAF promete realizar melhorias nas estruturas já existentes, como o estádio do Arruda e o atual CT Ninho das Cobras, localizado em Aldeia. Entretanto, os valores que serão aplicados nessas intervenções ainda não foram revelados. Atualmente, a maior parte das atividades do elenco tricolor é realizada no próprio estádio.

Terreno ainda está em negociação

De acordo com Iran Barbosa, três terrenos na Região Metropolitana do Recife já foram mapeados como potenciais locais para a construção do novo centro de treinamento. No entanto, o processo ainda depende de questões como negociação com os proprietários, regularização documental e licenciamento da obra.

“Já identificamos três alvos preferenciais. Mas temos que lembrar que os donos do terreno precisam ser convencidos a vender. E uma vez que concordam, é necessário garantir que a escritura esteja adequada e que a obra seja licenciada em tempo hábil”, detalhou o investidor.

A construção do novo CT é considerada uma exigência estratégica por membros do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, sendo tratada como essencial para a consolidação do projeto da SAF. Contudo, o foco no momento é a formação de um elenco competitivo para a temporada de 2026, com o objetivo claro de alcançar o acesso à Série B.

