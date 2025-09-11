Investidor revela negociações com dois profissionais para comandar futebol do Santa Cruz

Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Mesmo antes da oficialização da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o Santa Cruz já articula mudanças nos bastidores para reestruturar sua administração com foco na temporada de 2026 da Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos investidores da SAF da Cobra Coral Participações, Iran Barbosa, revelou nesta quarta-feira (10), que dois nomes estão com negociações avançadas para comandar o departamento de futebol a partir do próximo ciclo.

“Eu tenho hoje dois nomes muito claros que estão bem adiantados, pendendo a aprovação da SAF. Não foi uma exigência minha, foi dos profissionais, daí um pouco da necessidade de urgência. Acho que, na hora em que o torcedor entender o nosso projeto e quem estamos trazendo para ajudar, vai ficar bastante feliz”, afirmou o empresário.

A estrutura prevista para o departamento de futebol contará com um diretor executivo no comando, apoiado por um diretor de futebol, um diretor de operações e um diretor comercial. Todos os cargos serão remunerados e contratados diretamente pela SAF, reforçando o modelo de profissionalização pretendido pela nova gestão.

Papel de Pedro Henriques

Outro nome importante no processo de transição é o do executivo Pedro Henriques, ex-vice-presidente do Bahia e atual CEO da transição no Santa Cruz. Segundo Iran Barbosa, Henriques será ouvido na avaliação dos nomes que estão sendo considerados para a nova estrutura de futebol.

“Lembrando que a gente já tem um profissional dentro da casa, que é o Pedro. Ele fez um trabalho excepcional nessa transição. É uma pessoa que a gente gosta e valoriza dentro do clube. Não podemos esquecer isso em nenhum momento. A minha ideia é conversar com ele sobre esses nomes”, completou o investidor.

Pedro Henriques atua há cerca de três meses nos bastidores do clube, conduzindo a mudança do modelo associativo para o clube-empresa. Sua experiência tem sido considerada um diferencial dentro do processo de reestruturação.

SAF ainda depende de aprovação

Apesar do otimismo dos investidores, a implementação definitiva da SAF ainda depende do cumprimento de ritos legais e estatutários. A expectativa é que os trâmites sejam concluídos em pouco mais de dois meses, viabilizando a plena atuação da nova gestão.

