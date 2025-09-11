'Bingo do acesso': Elenco do Santa Cruz participa de confraternização na casa de Galhardo

Jogadores do Santa Cruz em confraternização (Reprodução)

Três dias após garantir o tão aguardado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz segue fortalecendo os laços de união e comprometimento dentro e fora de campo. Nesta quarta-feira (10), o atacante Thiago Galhardo abriu as portas de sua casa para receber os companheiros de elenco em uma noite de confraternização marcada por descontração.

O evento, batizado de "Bingo do Acesso", foi registrado pelo próprio jogador nas redes sociais e contou com a presença da maior parte do elenco tricolor. Entre os momentos de destaque, o lateral Toty foi um dos premiados do bingo e levou para casa cinco diárias em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.

“Bingo do acesso! Prazer mais uma vez receber todos vocês aqui. Vamos em busca do título”, publicou Galhardo em seu perfil oficial, reforçando o foco do grupo nas próximas fases da competição.

Esta não foi a primeira reunião organizada por Galhardo com o restante do elenco em sua casa. O atacante já havia promovido encontros semelhantes após a estreia na Série D, contra o Treze-PB, e antes do início da fase de mata-mata, diante do Sergipe. A postura do jogador vem sendo vista internamente como uma demonstração de liderança.

O Santa Cruz volta agora suas atenções para o confronto contra o Maranhão, válido pelas semifinais de final da Série D. A partida de ida acontece neste domingo (14), às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Com o acesso já garantido, o Tricolor do Arruda agora sonha com a conquista do título nacional, que coroaria a temporada de reconstrução do clube.