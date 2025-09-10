Presidente do Santa Cruz detalha proposta de SAF com orçamento por divisão

Investidor Iran Barbosa e presidente Bruno Rodrigues, em coletiva sobre a SAF do Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

Com metas ousadas e um plano financeiro estruturado, o Santa Cruz quer acelerar sua volta à elite do futebol nacional. Em entrevista coletiva, o presidente Bruno Rodrigues, ao lado do investidor Iran Barbosa, revelou os investimentos mínimos que a SAF realizará em cada divisão, mostrando que o clube está disposto a competir com força desde a Série C até alcançar a Série A.

“Nosso investimento mínimo na Série C será de R$ 36 milhões. Na Série B, subiremos para R$ 52 milhões, e na Série A teremos um orçamento de R$ 100 milhões. Isso torna o clube muito competitivo no cenário nacional. É um cenário que nunca tivemos nesse volume de recursos. Teremos todas as condições de performar e voltar à elite do futebol brasileiro”, afirmou o presidente.

O planejamento financeiro foi detalhado por divisão, mostrando a ambição e a robustez do projeto. Segundo Bruno Rodrigues, os investimentos mínimos da SAF serão escalonados conforme o avanço do Santa Cruz nas competições nacionais. No entanto, o montante será levado para o fluxo de caixas no futebol- não só folha salarial.

“Essa é a grande diferença de falar custo no futebol e folha (salarial). Não são R $36 milhões de folha. Isso inclui, valor de transferência para clube. Como, por exemplo, achamos um camisa 10, de 18 anos, em algum clube da Série A e o clube quer R$ 5 milhões para me passar o passe. Isso entra dentro do processo”, explicou o investidor da SAF.

A quantia prevista para a Série C — cerca de R$ 3 milhões por mês — representa um patamar muito acima da média da divisão. Na Série B, a média mensal subiria para R$ 4,3 milhões, colocando o clube entre os mais bem estruturados da competição.

O orçamento de R$ 100 milhões previsto para a Série A, embora ainda distante dos gigantes do chamado “G12”, já seria suficiente para disputar a primeira divisão de forma competitiva e mirar vagas em competições continentais.

Valores investimento da SAF (de acordo com a divisão):

R$ 36 milhões (Série C)

R$ 52 milhões (Série B)

R$ 100 milhões (Série A)