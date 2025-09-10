Entenda os pontos-chave do novo aditamento da proposta da SAF do Santa Cruz
Em coletiva realizada nesta quarta-feira (10), o presidente do clube, Bruno Rodrigues, ao lado do investidor Iran Barbosa, apresentou os principais pontos do novo aditamento
Publicado: 10/09/2025 às 14:32
Representantes dos principais poderes do Santa Cruz ao lado do investidor Iran Barbosa (Rafael Vieira / DP Foto)
Após a euforia pelo acesso à Série C, as atenções nas Repúblicas Independentes do Arruda voltam-se novamente para a SAF. Em coletiva realizada nesta quarta-feira (10), o presidente do clube, Bruno Rodrigues, ao lado do investidor Iran Barbosa, apresentou os principais pontos do novo aditamento da proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
O aditamento será analisado pelos órgãos internos do clube, Conselho Fiscal e Comissão Patrimonial, antes de seguir para votação do Conselho Deliberativo e posterior aprovação em Assembleia Geral de Sócios, prevista para ocorrer em até 45 dias.
Investimentos no CT e no Arruda
Entre os principais compromissos assumidos pela SAF está a construção de um novo Centro de Treinamento, com prazo de conclusão previsto para 36 meses. No entanto, esse prazo só começará a contar a partir do acesso da Cobra Coral à Série C. Enquanto isso, o clube utilizará o Estádio do Arruda e o CT Ninho das Cobras para a preparação da equipe até a conclusão do objetivo.
Outro destaque é o investimento no Estádio do Arruda, estimado em R$ 100 milhões ao longo de três anos, sendo R$ 10 milhões destinados já no primeiro ano. A cessão do Arruda à SAF será realizada por 35 anos, com renovação automática por mais 35, considerando que o projeto passará por aprovação na Prefeitura do Recife e na Câmara Municipal.
Projeção financeira e lucros da associação
A proposta prevê um aporte escalonado para o departamento de futebol, com R$ 36 milhões para disputar a Série C, R$ 52 milhões na Série B e até R$ 100 milhões na Série A. O presidente acredita que os investimentos tornarão o clube competitivo nacionalmente. “É um cenário que nunca tivemos nesse volume de recursos. Teremos todas as condições de performar e voltar à elite do futebol brasileiro”, disse Bruno Rodrigues.
Além disso, a associação Santa Cruz, permanecerá com parte da governança, terá direito a 10% da receita líquida gerada pela SAF com o futebol.
Governança e controle
A nova estrutura de governança prevê um Conselho de Administração com sete membros: cinco indicados pelos investidores e dois representantes do clube (o presidente do Executivo e o presidente do Conselho Deliberativo). “Evidentemente, isso está definido como uma regra no contrato”, reforçou o mandatário.
Recuperação Judicial e passivo
Outro ponto relevante é o início do processo de recuperação judicial, com um aporte imediato de R$ 7,5 milhões para mediar acordos e renegociar dívidas. A dívida atual do clube é estimada em R$ 200 milhões, valor que os dirigentes acreditam poder reduzir significativamente. “Sempre disse desde o começo, só avançamos na proposta se conseguirmos quitar os débitos do Santa Cruz. A ideia é zerar o passivo do clube para recomeçar a vida”, concluiu.