Entenda os pontos-chave do novo aditamento da proposta da SAF do Santa Cruz

Em coletiva realizada nesta quarta-feira (10), o presidente do clube, Bruno Rodrigues, ao lado do investidor Iran Barbosa, apresentou os principais pontos do novo aditamento

Representantes dos principais poderes do Santa Cruz ao lado do investidor Iran Barbosa (Rafael Vieira / DP Foto)

Após a euforia pelo acesso à Série C, as atenções nas Repúblicas Independentes do Arruda voltam-se novamente para a SAF. Em coletiva realizada nesta quarta-feira (10), o presidente do clube, Bruno Rodrigues, ao lado do investidor Iran Barbosa, apresentou os principais pontos do novo aditamento da proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O aditamento será analisado pelos órgãos internos do clube, Conselho Fiscal e Comissão Patrimonial, antes de seguir para votação do Conselho Deliberativo e posterior aprovação em Assembleia Geral de Sócios, prevista para ocorrer em até 45 dias.

Investimentos no CT e no Arruda

Entre os principais compromissos assumidos pela SAF está a construção de um novo Centro de Treinamento, com prazo de conclusão previsto para 36 meses. No entanto, esse prazo só começará a contar a partir do acesso da Cobra Coral à Série C. Enquanto isso, o clube utilizará o Estádio do Arruda e o CT Ninho das Cobras para a preparação da equipe até a conclusão do objetivo.

Outro destaque é o investimento no Estádio do Arruda, estimado em R$ 100 milhões ao longo de três anos, sendo R$ 10 milhões destinados já no primeiro ano. A cessão do Arruda à SAF será realizada por 35 anos, com renovação automática por mais 35, considerando que o projeto passará por aprovação na Prefeitura do Recife e na Câmara Municipal.

Projeção financeira e lucros da associação

A proposta prevê um aporte escalonado para o departamento de futebol, com R$ 36 milhões para disputar a Série C, R$ 52 milhões na Série B e até R$ 100 milhões na Série A. O presidente acredita que os investimentos tornarão o clube competitivo nacionalmente. “É um cenário que nunca tivemos nesse volume de recursos. Teremos todas as condições de performar e voltar à elite do futebol brasileiro”, disse Bruno Rodrigues.

Além disso, a associação Santa Cruz, permanecerá com parte da governança, terá direito a 10% da receita líquida gerada pela SAF com o futebol.

Governança e controle

A nova estrutura de governança prevê um Conselho de Administração com sete membros: cinco indicados pelos investidores e dois representantes do clube (o presidente do Executivo e o presidente do Conselho Deliberativo). “Evidentemente, isso está definido como uma regra no contrato”, reforçou o mandatário.

Recuperação Judicial e passivo

Outro ponto relevante é o início do processo de recuperação judicial, com um aporte imediato de R$ 7,5 milhões para mediar acordos e renegociar dívidas. A dívida atual do clube é estimada em R$ 200 milhões, valor que os dirigentes acreditam poder reduzir significativamente. “Sempre disse desde o começo, só avançamos na proposta se conseguirmos quitar os débitos do Santa Cruz. A ideia é zerar o passivo do clube para recomeçar a vida”, concluiu.