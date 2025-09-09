CBF detalha semifinal entre Santa Cruz e Maranhão na Série D; veja datas e horários
O primeiro duelo acontece no próximo domingo (14), no Castelão, em São Luís; partida de volta está marcada para o dia 20, na Arena de Pernambuco
Publicado: 09/09/2025 às 18:17
Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Depois de conquistar o tão sonhado acesso para a Série C de 2026, o Santa Cruz agora volta suas atenções para a disputa do título da Série D. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (8), as datas e horários das semifinais. O Tricolor do Arruda enfrenta o Maranhão em dois jogos, com a vantagem de decidir em casa graças à melhor campanha geral.
O primeiro duelo será no próximo domingo (14), às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís. A partida de volta está marcada para o dia 20 (sábado), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
A Cobra Coral chega embalada após superar o América-RN nas quartas de final. O Santa venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, e empatou em 1 a 1 no confronto da volta, na Arena das Dunas, em Natal. Com o resultado, garantiu vaga na terceira divisão e segue vivo em busca da taça da Série D.
O adversário da semifinal, o Maranhão, também chega forte após eliminar o ASA com autoridade. Venceu o jogo de ida por 1 a 0, em São Luís, e bateu por 3 a 0 na volta, em Arapiraca, fechando o agregado em 4 a 0.
Do outro lado da chave, Barra-SC e Inter de Limeira-SP disputam a outra vaga na final. O primeiro jogo será no sábado (13), em Itajaí, e a volta acontece no dia 20, em Limeira. Caso supere o Maranhão, o Tricolor enfrentará na final o vencedor deste duelo.