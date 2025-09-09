Presidente do Santa Cruz projeta conclusão da SAF em até 90 dias
Presidente do Santa Cruz projeta conclusão da SAF em até 90 dias e novo aditamento do contrato que prevê investimento de R$ 100 milhões no Arruda em três anos
Publicado: 09/09/2025 às 11:02
Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues e investidor da SAF, Iran Barbosa (Evelyn Victoria)
Vai sair do papel! O Santa Cruz deu mais um passo rumo à profissionalização de sua gestão com a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente do clube, Bruno Rodrigues, afirmou que o processo de implementação da SAF está em estágio avançado e deve ser concluído em até 90 dias.
O otimismo do presidente vem acompanhado de grandes planos para o futuro do clube. Um dos principais pontos do novo aditamento da SAF é a modernização do Estádio do Arruda, que receberá um investimento de R$ 100 milhões ao longo de três anos. A meta é transformar o José do Rego Maciel em uma arena multiuso, moderna e com capacidade para 60 mil pessoas, colocando o estádio entre os mais relevantes do Nordeste.
“Eu conversei com os investidores que eles teriam que colocar no papel um investimento de 100 milhões em três anos. Se não repassava. E até que eles cederam. Esse é um dos pontos, o estádio Arruda terá um investimento de 100 milhões de reais em três anos vai ser transformado numa Arena multiuso, equipamento modernismo, com 60 mil de público”, afirmou o presidente.
Em meio a euforia do acesso, um dos investidores da SAF, Iran Barbosa, confirmou que os contratos já foram assinados. No entanto, a divulgação oficial foi estrategicamente adiada para que o clube mantivesse o foco no jogo decisivo que garantiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, no último domingo (7).
"Estava tudo acertado, mas combinamos que só daríamos publicidade após o jogo. Não queríamos tirar o foco da equipe nesse momento importante", explicou Iran Barbosa.
Outro ponto que reforça a confiança do clube na segurança do projeto é a inclusão de uma cláusula contratual de “bônus de subscrição”. Segundo Bruno Rodrigues, essa cláusula garante que, caso os aportes financeiros prometidos não sejam realizados nos prazos estabelecidos, o controle do clube retorna imediatamente ao Santa Cruz.
“Temos escritórios que nos assessoram nas partes contábil e jurídica. A cláusula foi criada justamente para proteger o clube. Em caso de descumprimento, o Santa retoma o controle da SAF”, destacou.
O projeto da SAF surge em um momento de reconstrução e empolgação no Arruda, embalado pelo retorno à Série C. A expectativa da diretoria e dos torcedores é de que, com gestão profissional e aporte financeiro, o Santa Cruz consiga recuperar sua grandeza no cenário nacional.