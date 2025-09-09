Presidente do Santa Cruz projeta conclusão da SAF em até 90 dias e novo aditamento do contrato que prevê investimento de R$ 100 milhões no Arruda em três anos

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues e investidor da SAF, Iran Barbosa (Evelyn Victoria)

Vai sair do papel! O Santa Cruz deu mais um passo rumo à profissionalização de sua gestão com a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente do clube, Bruno Rodrigues, afirmou que o processo de implementação da SAF está em estágio avançado e deve ser concluído em até 90 dias.

"A minha expectativa é que tudo esteja formalizado nesse prazo. O Conselho Fiscal tem oito dias para emitir o parecer, o Conselho Deliberativo será convocado logo em seguida e também terá oito dias para votação. Depois disso, a Assembleia Geral dos Sócios será acionada, com um prazo legal de 45 dias corridos. Estou fazendo uma matemática rápida, eu penso que em até 90 dias isso vai estar totalmente formalizado", detalhou Bruno Rodrigues.

O otimismo do presidente vem acompanhado de grandes planos para o futuro do clube. Um dos principais pontos do novo aditamento da SAF é a modernização do Estádio do Arruda, que receberá um investimento de R$ 100 milhões ao longo de três anos. A meta é transformar o José do Rego Maciel em uma arena multiuso, moderna e com capacidade para 60 mil pessoas, colocando o estádio entre os mais relevantes do Nordeste.

“Eu conversei com os investidores que eles teriam que colocar no papel um investimento de 100 milhões em três anos. Se não repassava. E até que eles cederam. Esse é um dos pontos, o estádio Arruda terá um investimento de 100 milhões de reais em três anos vai ser transformado numa Arena multiuso, equipamento modernismo, com 60 mil de público”, afirmou o presidente.

Em meio a euforia do acesso, um dos investidores da SAF, Iran Barbosa, confirmou que os contratos já foram assinados. No entanto, a divulgação oficial foi estrategicamente adiada para que o clube mantivesse o foco no jogo decisivo que garantiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, no último domingo (7).

"Estava tudo acertado, mas combinamos que só daríamos publicidade após o jogo. Não queríamos tirar o foco da equipe nesse momento importante", explicou Iran Barbosa.

Outro ponto que reforça a confiança do clube na segurança do projeto é a inclusão de uma cláusula contratual de “bônus de subscrição”. Segundo Bruno Rodrigues, essa cláusula garante que, caso os aportes financeiros prometidos não sejam realizados nos prazos estabelecidos, o controle do clube retorna imediatamente ao Santa Cruz.

“Temos escritórios que nos assessoram nas partes contábil e jurídica. A cláusula foi criada justamente para proteger o clube. Em caso de descumprimento, o Santa retoma o controle da SAF”, destacou.

O projeto da SAF surge em um momento de reconstrução e empolgação no Arruda, embalado pelo retorno à Série C. A expectativa da diretoria e dos torcedores é de que, com gestão profissional e aporte financeiro, o Santa Cruz consiga recuperar sua grandeza no cenário nacional.

