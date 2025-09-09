Com acesso do Santa Cruz à Série C, Decisão garante vaga inédita na Série D de 2026

Jogadores do Decisão (Rafael Vieira)

O futebol pernambucano teve um fim de semana de comemorações múltiplas. Com o empate do Santa Cruz diante do América-RN, no último domingo (7), que garantiu o retorno do Tricolor do Arruda à Série C do Campeonato Brasileiro, outro clube do estado também teve motivo para celebrar: o Decisão.

O Orgulho de Bonito assegurou uma vaga inédita na Série D de 2026, graças ao acesso do Santa Cruz. Isso porque, conforme o regulamento de distribuição de vagas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as posições no Campeonato Pernambucano definem os representantes do estado na quarta divisão nacional. Com o Santa Cruz subindo para a Série C, abriu-se uma vaga, que agora será ocupada pelo Decisão.

Apesar de ter sido eliminado nas quartas de final do Pernambucano de 2024 após derrota por 3 a 0 para o Sport, o Bode do Moxotó havia feito uma campanha histórica na primeira fase da competição, terminando na quinta colocação com 13 pontos. O bom desempenho foi decisivo para garantir a classificação indireta para o cenário nacional.

Nas redes sociais, o Decisão celebrou o feito e parabenizou o Santa Cruz pelo acesso. “Parabéns ao Santa Cruz, pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Isso é o futebol pernambucano evoluindo”, publicou o clube.

“Com o acesso do Santa Cruz à série C, o Decisão garante a classificação inédita para o Campeonato Brasileiro Série D”, completou.

Com a conquista, o Decisão se junta a Maguary e Retrô como os representantes de Pernambuco na Série D de 2026, consolidando uma nova fase para o clube fundado em 1996 e que, até então, havia disputado apenas duas edições da elite estadual.