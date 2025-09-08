diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Símbolo da campanha de 99 reaparece na celebração de novo acesso do Santa Cruz

Símbolo da campanha de 1999 reaparece na celebração de novo acesso do Santa Cruz

Paulo Mota

Publicado: 08/09/2025 às 13:47

Seguir no Google News Seguir

Faixa de jogadores e comissão técnica do Santa Cruz/Reprodução

Faixa de jogadores e comissão técnica do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz voltou a sorrir. Neste domingo (07), após garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, os jogadores e comissão técnica carregaram uma faixa histórica: “Toda honra e toda glória pertencem a Jesus Cristo”. Com uma faixa com a mesma frase que embalou o acesso épico de 1999. O gesto foi uma homenagem simbólica e emocionante aos heróis daquela geração e um lembrete de que a fé e a superação continuam sendo marcas do clube.

Veja também:
A comemoração teve como pano de fundo um sentimento de gratidão coletiva — dos jogadores, da comissão técnica e da torcida. O clube fez questão de relembrar a trajetória de 1999, quando um elenco desacreditado, repleto de jovens da base, superou as adversidades e conquistou o acesso à Série A após um início de ano turbulento, marcado pela frustração de um time estrelado que não correspondeu dentro de campo.

Na campanha atual, o Santa Cruz enfrentou altos e baixos na Série D. Após um começo instável e algumas mudanças no elenco, o time se reergueu. Um dos símbolos dessa virada foi o goleiro Rokenedy, jovem formado nas categorias de base, que assumiu a titularidade após a saída de Felipe Alves e foi decisivo em partidas importantes. Apesar de não apresentar um futebol vistoso, a equipe conquistou resultados com base na entrega e na determinação.

A reedição da faixa de 1999 não foi um simples detalhe. Ela representou o elo entre duas gerações de "time de guerreiros" que, mesmo em contextos distintos, souberam escrever capítulos memoráveis da história do clube.

Agora, com o acesso garantido, o Santa Cruz se prepara para novos desafios. Mas carrega consigo uma certeza: seja em 1999 ou em 2025, a essência do clube permanece a mesma — luta e paixão incondicional pela camisa tricolor.

acesso , Celebração , faixa , histórico , homenagem , Santa Cruz , simbolo
Mais de Santa Cruz

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP