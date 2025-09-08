Símbolo da campanha de 99 reaparece na celebração de novo acesso do Santa Cruz

Faixa de jogadores e comissão técnica do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz voltou a sorrir. Neste domingo (07), após garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, os jogadores e comissão técnica carregaram uma faixa histórica: “Toda honra e toda glória pertencem a Jesus Cristo”. Com uma faixa com a mesma frase que embalou o acesso épico de 1999. O gesto foi uma homenagem simbólica e emocionante aos heróis daquela geração e um lembrete de que a fé e a superação continuam sendo marcas do clube.

A comemoração teve como pano de fundo um sentimento de gratidão coletiva — dos jogadores, da comissão técnica e da torcida. O clube fez questão de relembrar a trajetória de 1999, quando um elenco desacreditado, repleto de jovens da base, superou as adversidades e conquistou o acesso à Série A após um início de ano turbulento, marcado pela frustração de um time estrelado que não correspondeu dentro de campo.

Na campanha atual, o Santa Cruz enfrentou altos e baixos na Série D. Após um começo instável e algumas mudanças no elenco, o time se reergueu. Um dos símbolos dessa virada foi o goleiro Rokenedy, jovem formado nas categorias de base, que assumiu a titularidade após a saída de Felipe Alves e foi decisivo em partidas importantes. Apesar de não apresentar um futebol vistoso, a equipe conquistou resultados com base na entrega e na determinação.

A reedição da faixa de 1999 não foi um simples detalhe. Ela representou o elo entre duas gerações de "time de guerreiros" que, mesmo em contextos distintos, souberam escrever capítulos memoráveis da história do clube.

Agora, com o acesso garantido, o Santa Cruz se prepara para novos desafios. Mas carrega consigo uma certeza: seja em 1999 ou em 2025, a essência do clube permanece a mesma — luta e paixão incondicional pela camisa tricolor.

