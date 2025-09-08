Desconfiança persiste, mas Marcelo Cabo garante acesso com o Santa Cruz

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)

Mesmo diante de críticas crescentes e desempenho questionável na reta final da competição, o técnico Marcelo Cabo conseguiu levar o Santa Cruz de volta à Série C do Campeonato Brasileiro após quatro anos de ausência. O acesso, principal objetivo tricolor na temporada, foi alcançado, mas não sem deixar dúvidas sobre a solidez do trabalho.

A campanha do Santa Cruz foi marcada por oscilações. No primeiro turno, a equipe teve desempenho consistente, conquistando três vitórias e um empate, com sete gols marcados e apenas um sofrido — um aproveitamento de 83,3%. No entanto, o rendimento caiu drasticamente no returno: apenas duas vitórias, dois empates e três derrotas, o que resultou em um aproveitamento de 38,10%

Essa queda de produção não se refletiu apenas nos números. Em campo, o time apresentou sinais claros de desorganização, com pouca intensidade, dificuldades na criação de jogadas e ausência de alternativas táticas. As substituições feitas por Marcelo Cabo ao longo das partidas também passaram a ser alvo de críticas, muitas vezes consideradas ineficazes. A insistência em escalar atletas que não vêm correspondendo dentro de campo reforçou a sensação de que o elenco está sendo mal aproveitado.

Marcelo Cabo iniciou sua trajetória no Arruda com respaldo da diretoria e bons resultados. Contudo, a sequência de atuações irregulares e a falta de evolução coletiva geraram desconfiança na torcida, que cobra não apenas resultados, mas também uma identidade de jogo que represente o peso da camisa coral.

Apesar das críticas, o treinador alcançou o objetivo traçado no início da temporada. A dúvida que permanece é se esse resultado será suficiente para garantir continuidade no cargo e estabilidade para o trabalho em uma Série C cada vez mais competitiva.

