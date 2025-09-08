Marcelo Cabo dedica acesso à torcida e manifesta desejo de continuidade no Santa Cruz

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)

O acesso conquistado pelo Santa Cruz neste domingo (7) foi mais do que uma vitória em campo — foi o símbolo de superação de uma equipe que soube se reconstruir sob o comando de Marcelo Cabo. Após a classificação, o técnico fez questão de dedicar o feito à torcida coral, exaltando o apoio incondicional mesmo nos momentos de dificuldade.

“Eu dedico esse acesso ao torcedor tricolor. Eles não têm ideia da minha alegria de poder entregar isso. Porque ninguém constrói nada sozinho. Se não fosse do porteiro ao presidente, passando por todos do clube, a gente não teria chegado até aqui”, afirmou Cabo, visivelmente emocionado.

Durante a partida, parte da torcida do Santa Cruz enfrentou problemas para entrar no estádio. Muitos foram retidos pela Polícia em barreiras de segurança e só conseguiram acesso ao local com o jogo em andamento. O técnico lamentou o episódio e prestou solidariedade aos torcedores.

“O que aconteceu hoje com o nosso torcedor foi muito triste. Acompanhamos passo a passo o que vocês [jornalistas] mostraram, e o que acontecia com eles lá fora, doía na gente aqui dentro. Meu protesto e minha solidariedade a todos que não conseguiram chegar a tempo.”

Compromisso com o clube até 2027

Marcelo Cabo aproveitou o momento de celebração para reforçar seu comprometimento com o Santa Cruz. Com contrato válido até o final de 2027, o treinador declarou que pretende seguir no comando do clube e dar continuidade ao projeto de reconstrução.

“Eu espero ter vida longa aqui e dar sequência ao meu trabalho. Tenho contrato até 2027 e o meu desejo é cumprir esse contrato. Tenho muita gratidão ao Santa Cruz. Quando escolhi vir pra cá, escolhi fazer história.”

Cabo também destacou a união do grupo como um fator decisivo para o acesso, mesmo em meio às oscilações durante a campanha. “Nos momentos mais difíceis, ninguém largou a mão. Oscilamos no segundo turno, sim, mas não houve desconfiança. Sempre tivemos convicção de que chegaríamos até aqui”, destacou.

Próximos passos

Com o acesso confirmado, o Santa Cruz volta a sonhar com dias melhores – nova meta é o título da Série D. Pensando na próxima temporada, a expectativa é de que a diretoria faça um elenco ainda mais forte para 2026 e fortaleça o elenco para os desafios. Marcelo Cabo, por sua vez, segue como pilar do projeto tricolor, com respaldo da torcida e da direção.

