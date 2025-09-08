Marcelo Cabo dedica acesso à torcida e manifesta desejo de continuidade no Santa Cruz
Treinador celebra conquista no Tricolor do Arruda e reforça compromisso com o clube até 2027
Publicado: 08/09/2025 às 11:23
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)
O acesso conquistado pelo Santa Cruz neste domingo (7) foi mais do que uma vitória em campo — foi o símbolo de superação de uma equipe que soube se reconstruir sob o comando de Marcelo Cabo. Após a classificação, o técnico fez questão de dedicar o feito à torcida coral, exaltando o apoio incondicional mesmo nos momentos de dificuldade.
Durante a partida, parte da torcida do Santa Cruz enfrentou problemas para entrar no estádio. Muitos foram retidos pela Polícia em barreiras de segurança e só conseguiram acesso ao local com o jogo em andamento. O técnico lamentou o episódio e prestou solidariedade aos torcedores.
“O que aconteceu hoje com o nosso torcedor foi muito triste. Acompanhamos passo a passo o que vocês [jornalistas] mostraram, e o que acontecia com eles lá fora, doía na gente aqui dentro. Meu protesto e minha solidariedade a todos que não conseguiram chegar a tempo.”
Compromisso com o clube até 2027
Marcelo Cabo aproveitou o momento de celebração para reforçar seu comprometimento com o Santa Cruz. Com contrato válido até o final de 2027, o treinador declarou que pretende seguir no comando do clube e dar continuidade ao projeto de reconstrução.
“Eu espero ter vida longa aqui e dar sequência ao meu trabalho. Tenho contrato até 2027 e o meu desejo é cumprir esse contrato. Tenho muita gratidão ao Santa Cruz. Quando escolhi vir pra cá, escolhi fazer história.”
Cabo também destacou a união do grupo como um fator decisivo para o acesso, mesmo em meio às oscilações durante a campanha. “Nos momentos mais difíceis, ninguém largou a mão. Oscilamos no segundo turno, sim, mas não houve desconfiança. Sempre tivemos convicção de que chegaríamos até aqui”, destacou.
Próximos passos
Com o acesso confirmado, o Santa Cruz volta a sonhar com dias melhores – nova meta é o título da Série D. Pensando na próxima temporada, a expectativa é de que a diretoria faça um elenco ainda mais forte para 2026 e fortaleça o elenco para os desafios. Marcelo Cabo, por sua vez, segue como pilar do projeto tricolor, com respaldo da torcida e da direção.