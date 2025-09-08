Thiago Galhardo alfineta Tininho após acesso do Santa Cruz: 'Mais uma vez sem sucesso'

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)

A festa do acesso à Série C virou também palco de ajuste de contas. Principal estrela do Santa Cruz na temporada, Thiago Galhardo aproveitou os holofotes para alfinetar o ex-presidente do clube, Constantino Júnior, hoje executivo do América-RN. A provocação veio após críticas veladas do dirigente durante a Série D, reacendendo a tensão.

O jogador, um dos principais nomes da campanha vitoriosa, reagiu a declarações anteriores do dirigente, que em entrevista recente criticou clubes da Série D que investem em jogadores de nome, mas com pouco retorno esportivo. A fala foi interpretada como uma indireta a Galhardo, contratado pelo Santa Cruz nesta temporada com grande repercussão.

“O Santa Cruz, há nove anos, teve seu maior título que foi a Copa do Nordeste. De lá pra cá, só desceu. Tem até um diretor (Constantino Júnior) nesse rival que falou pra caramba, mas não ganhou nenhum jogo. Eu não consigo entender ele”, afirmou Galhardo, em tom crítico.

“Falou que não valia a pena pegar ninguém no aeroporto. O que é que vale? Ir no clube e quebrar o clube, depois sair e tentar quebrar outro? Mais uma vez, ele não teve sucesso”, completou o camisa nove.

A origem da polêmica

Em entrevista a um podcast durante a Série D, Tininho, como é conhecido Constantino Júnior, comentou de forma crítica sobre contratações midiáticas na divisão, sem citar nomes. “Tem equipes da Série D que querem trazer reforços duas ou três vezes mais caros, mas que talvez não estejam rendendo. Nome não entra em campo. [...] Vai lá, busca o cara no aeroporto, no segundo jogo que não correu, é cacete”, disse o dirigente à época.

A fala repercutiu entre torcedores corais, e Thiago Galhardo, que foi recebido com festa no aeroporto pela torcida do Santa Cruz, interpretou a declaração como um ataque indireto ao seu nome e ao projeto coral.

Rivalidade recente

Santa Cruz e América-RN se enfrentaram nas quartas de finais da Série D, e o Tricolor levou a melhor, eliminando os potiguares com vitória em casa e empate fora. O resultado acirrou ainda mais os ânimos entre os clubes — especialmente pelo embate fora de campo.

