Beto Lago: 'Santa Cruz é suor, luta e superação!'

Foram meses de suor, de luta e de superação na Série D. O caminho nunca foi fácil — e não seria diferente para um clube que carrega em sua história a marca da resistência. O Santa Cruz enfrentou adversidades dentro e fora de campo, mas se manteve firme, acreditando até o último minuto. Mas, finalmente, o torcedor pode gritar: Adeus, Série D! Importante colocar que o acesso não veio apenas por conta de empate em Natal. Cada partida neste Brasileiro foi uma batalha. Houve reviravoltas emocionantes, vitórias arrancadas na raça e empates com gosto de triunfo. Nas derrotas ou nos jogos complicados, as falhas eram gritantes. Precisava este elenco e sua comissão técnica saber como superar as adversidades, e os erros dentro de campo. Felizmente, nada abalou a união desse grupo que decidiu escrever seu nome na história. E como falar de Santa Cruz sem falar da torcida mais apaixonada do Brasil? Em todos os estádios, a Nação Coral esteve presente, seja empurrando no Arruda ou cruzando estradas pelo Nordeste. Foram milhares de vozes cantando, acreditando e empurrando o time rumo ao acesso. A força que vinha das arquibancadas transformava cada lance em combustível, cada gol em explosão de esperança. Este acesso à Série C não é apenas um resultado esportivo. É grito de resistência, é reafirmação de que jamais será apagado da história do futebol brasileiro. O clube, que já viveu grandes glórias, mais uma vez, renasce das cinzas sempre que tentam duvidar da sua grandeza. O Santa Cruz está de pé. O Santa Cruz está na Série C.

Nos bastidores, a diretoria do Santa Cruz fez a sua parte de forma exemplar na semana decisiva. Houve blindagem total do elenco e da comissão técnica, com foco absoluto no jogo. Para a viagem, foram disponibilizados dois ônibus – um exclusivo para os atletas –, além de concentração antecipada em um hotel-resort. Outro ponto de destaque: todas as despesas foram quitadas previamente, garantindo tranquilidade e estrutura. O presidente Bruno Rodrigues liderou pessoalmente esse trabalho incansável.



Esse bloqueio imposto pelas autoridades do Rio Grande do Norte contra as caravanas tricolores foi uma decisão arbitrária e de uma estupidez sem tamanho. Impedir a chegada até os arredores da Arena das Dunas já seria questionável, mas todos entenderiam pela maior segurança. Mas, proibir a entrada a entrada na própria cidade é algo que beira o autoritarismo e o ridículo, ultrapassando os limites do bom senso e mostrando o despreparo de quem deveria zelar pela ordem, manchando o futebol e envergonhando o próprio estado.



Na abertura do quadrangular da Série C, o Náutico mostrou força, raça e aplicação tática fora de casa. Mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Timbu soube segurar o Brusque e arranca um triunfo maiúsculo. Agora, com dois jogos seguidos nos Aflitos, o caminho para o acesso à Série B está aberto. A confiança cresce e o Náutico depende de si para transformar a luta em conquista. Hora de lotar o Caldeirão contra os campineiros.