'O meu Santinha está de volta à Série C', celebrou Raquel Lyra em suas redes sociais

Governadora de Pernambuco Raquel Lyra celebra acesso do Santa Cruz à Série C

Paulo Mota

Publicado: 08/09/2025 às 09:28

Publicação da governadora Raquel Lyra, acesso do Santa Cruz/Reprodução

A governadora de Pernambuco (PSD), Raquel Lyra, comemorou com entusiasmo o acesso do Santa Cruz à Série C do Campeonato Brasileiro. Torcedora declarada do clube coral, Raquel usou as redes sociais para parabenizar o Tricolor do Arruda pela conquista após o empate com o América-RN por 1 a 1, neste domingo (7), na Arena das Dunas.

"O meu Santinha tá de volta à Série C! Depois da vitória na Arena de Pernambuco e do empate hoje contra o América-RN, o time do povo garantiu o acesso! O Tricolor do Arruda segue firme na luta para voltar para onde nunca deveria ter saído!”, escreveu a governadora.

Natural de Caruaru, Raquel Lyra contou em outras ocasiões que aprendeu a gostar de futebol – e especialmente do Santa Cruz – ao lado do pai, o ex-governador João Lyra.


Além dela, o prefeito do Recife, João Campos, torcedor do rival Náutico, também celebrou o acesso do Tricolor do Arruda. “O Santinha subiu! Parabéns, Tricolor! Recife e Pernambuco vibram com essa conquista. E registro meu reconhecimento ao fiel torcedor do Santinha, que nunca abandona o clube do coração. Um domingo cheio de emoção para o esporte da nossa cidade!”, publicou o prefeito.

