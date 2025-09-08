'O meu Santinha está de volta à Série C', celebrou Raquel Lyra em suas redes sociais
Governadora de Pernambuco Raquel Lyra celebra acesso do Santa Cruz à Série C
Publicado: 08/09/2025 às 09:28
Publicação da governadora Raquel Lyra, acesso do Santa Cruz (Reprodução)
A governadora de Pernambuco (PSD), Raquel Lyra, comemorou com entusiasmo o acesso do Santa Cruz à Série C do Campeonato Brasileiro. Torcedora declarada do clube coral, Raquel usou as redes sociais para parabenizar o Tricolor do Arruda pela conquista após o empate com o América-RN por 1 a 1, neste domingo (7), na Arena das Dunas.
Natural de Caruaru, Raquel Lyra contou em outras ocasiões que aprendeu a gostar de futebol – e especialmente do Santa Cruz – ao lado do pai, o ex-governador João Lyra.
O meu Santinha tá de volta à Série C! ?????????? Depois da vitória na Arena de Pernambuco e do empate hoje contra o América-RN, o time do povo garantiu o acesso! O tricolor do Arruda segue firme na luta para voltar para onde nunca deveria ter saído! ????#RaquelLyra #SantaCruz pic.twitter.com/PuC9JoIH8b— Raquel Lyra (@raquellyra) September 8, 2025
Além dela, o prefeito do Recife, João Campos, torcedor do rival Náutico, também celebrou o acesso do Tricolor do Arruda. “O Santinha subiu! Parabéns, Tricolor! Recife e Pernambuco vibram com essa conquista. E registro meu reconhecimento ao fiel torcedor do Santinha, que nunca abandona o clube do coração. Um domingo cheio de emoção para o esporte da nossa cidade!”, publicou o prefeito.
O Santinha subiu!— João Campos (@JoaoCampos) September 8, 2025
Parabéns, Tricolor! Recife e Pernambuco vibram com essa conquista. E registro meu reconhecimento ao fiel torcedor do Santinha, que nunca abandona o clube do coração. Um domingo cheio de emoção para o esporte da nossa cidade! pic.twitter.com/mLlxJAOIYb