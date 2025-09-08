Paixão incondicional: A Série D é pequena para a torcida do Santa Cruz

Torcida do Santa Cruz é destaque nacional com uma das maiores média de público do Brasil e apoio incondicional

Torcida do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)

O morro está em festa! Em um país onde a paixão pelo futebol costuma andar de mãos dadas com a grandeza dos títulos, a torcida do Santa Cruz prova que amor de verdade não se mede por divisão. Na Série D, o Tricolor do Arruda arrasta multidões e mostra, mais uma vez, por que é movido por uma das torcidas mais fiéis e apaixonadas do Brasil.

Apesar de disputar a última divisão do futebol nacional, o Santa Cruz mostrou em 2025 que sua torcida continua entre as maiores forças do país. Com uma impressionante média de 23.229 torcedores por partida, o Tricolor do Arruda liderou o ranking de público da Série D e ainda se destacou entre todos os clubes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

Ao longo de 10 jogos como mandante, o Santa Cruz levou ao estádio um total de 232.288 torcedores, marca que o colocou como o 11º clube com a maior média de público do país — superando dezenas de times das Séries C, B e até da Série A. É o único clube da Série D a figurar nessa posição de destaque, reforçando a dimensão da paixão que a torcida coral nutre pelo clube, independentemente da fase vivida em campo.

Mas o apoio incondicional vai além dos números dentro de casa

Na partida decisiva contra o América-RN, válida pelo acesso à Série C e disputada na Arena das Dunas, em Natal, a torcida enfrentou dificuldades para acompanhar o time. Diversos torcedores foram retidos pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte, na divisa com a Paraíba. As caravanas foram liberadas e chegaram ao estádio já com a partida em andamento.

Apesar do contratempo, os torcedores do Santa Cruz não se abateram. Assim que entraram na Arena das Dunas, fizeram uma grande festa, cantando alto e por vezes calando os milhares de torcedores americanos presentes. A energia vinda das arquibancadas foi mais uma demonstração de que o Santa Cruz é carregado, literalmente, por sua torcida — que transforma qualquer estádio em casa.

Mesmo em um cenário de dificuldades financeiras e esportivas, o clube segue vivo graças à força de sua massa. O Santa Cruz pode até jogar a Série D neste ano, mas sua torcida continua em outro patamar.