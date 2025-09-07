Festa no Arruda: torcida do Santa Cruz comemora acesso com mergulho na piscina
Torcida do Santa Cruz comemora acesso com festa na piscina do Arruda
Publicado: 07/09/2025 às 23:18
Torcida do Santa Cruz comemora na piscina do Arruda (Reprodução)
Era dia de decisão, mas também de reencontro com a tradição. O Santa Cruz conquistou o acesso à Série C neste domingo (7), e a torcida respondeu do jeito mais coral possível: pulando na piscina do Arruda — tradição que virou símbolo da tradição tricolor.
Horas antes da partida, o clima de decisão já tomava conta da capital pernambucana. Mais de três mil torcedores compareceram ao Arruda para acompanhar o jogo por meio de um telão montado pelo clube, na tradicional Fan Fest Coral. A adesão foi tão grande que a segurança precisou abrir os portões para acomodar os milhares de tricolores que lotaram as arquibancadas, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão, mesmo a quilômetros de distância do campo.
Assim que o árbitro apitou o fim do jogo em Natal, a festa tomou conta da sede do clube. Em êxtase, os torcedores invadiram o gramado do Arruda, a área da piscina e, seguindo a tradição coral em momentos de conquista, se jogaram na água para celebrar o acesso – cena que se repete desde campanhas memoráveis do Santa Cruz.
O retorno à Série C representa um alívio e uma esperança de futuro para o clube. Para os tricolores, a tarde deste domingo ficou marcada não apenas pelo resultado, mas pela renovação do sonho de voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro.