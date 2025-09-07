Festa no Arruda: torcida do Santa Cruz comemora acesso com mergulho na piscina

Torcida do Santa Cruz comemora na piscina do Arruda (Reprodução)

Era dia de decisão, mas também de reencontro com a tradição. O Santa Cruz conquistou o acesso à Série C neste domingo (7), e a torcida respondeu do jeito mais coral possível: pulando na piscina do Arruda — tradição que virou símbolo da tradição tricolor.

O empate em 1 a 1 diante do América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, foi suficiente para carimbar o retorno da Cobra Coral à terceira divisão nacional. O resultado garantiu a classificação às semifinais da Série D, graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco.

Horas antes da partida, o clima de decisão já tomava conta da capital pernambucana. Mais de três mil torcedores compareceram ao Arruda para acompanhar o jogo por meio de um telão montado pelo clube, na tradicional Fan Fest Coral. A adesão foi tão grande que a segurança precisou abrir os portões para acomodar os milhares de tricolores que lotaram as arquibancadas, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão, mesmo a quilômetros de distância do campo.

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo em Natal, a festa tomou conta da sede do clube. Em êxtase, os torcedores invadiram o gramado do Arruda, a área da piscina e, seguindo a tradição coral em momentos de conquista, se jogaram na água para celebrar o acesso – cena que se repete desde campanhas memoráveis do Santa Cruz.

O retorno à Série C representa um alívio e uma esperança de futuro para o clube. Para os tricolores, a tarde deste domingo ficou marcada não apenas pelo resultado, mas pela renovação do sonho de voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro.

