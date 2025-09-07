De 'renegado' a paredão: Rokenedy é um dos principais rostos do acesso do Santa Cruz

Goleiro Rokenedy brilhou na reta final da Série D (Caio Falcão/DP)

De terceira opção no elenco ao posto de protagonista do acesso. A trajetória do goleiro Rokenedy com a camisa do Santa Cruz em 2025 é digna de roteiro cinematográfico. Após começar o ano como reserva de Deivity e Moisés, o jovem arqueiro superou desconfiança, falhas e pressão para se tornar um dos grandes nomes da campanha tricolor na Série D.

Aos poucos, o goleiro de 23 anos ganhou espaço graças às lesões dos concorrentes e à instabilidade na meta coral. Mesmo com oscilações naturais da idade, Rokenedy mostrou personalidade para aproveitar as oportunidades — especialmente no mata-mata da Série D.

“É muito orgulho e satisfação usar essa camisa aqui, eu estou muito feliz. Eu sou um dos poucos jogadores que estava quando o clube ficou sem calendário. Isso é um peso enorme pra mim. Porque como eu sou torcedor também, estava sentindo as dores da torcida. E hoje com acesso é só alegria e comemorar que essa torcida maravilhosa merece”, disse o arqueiro.

Da falha ao banco

O início da trajetória na temporada 2025, no entanto, esteve longe de ser ideal. Rokenedy falhou em momento crucial na semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Sport, o que resultou na perda da titularidade. Com isso, Felipe Alves assumiu o posto no início da Série D.

Mas o experiente goleiro também passou a ser alvo de críticas da torcida, e a insegurança da equipe tricolor levou a comissão técnica a promover uma nova mudança. Rokenedy voltou ao time na reta final da primeira fase, em jogo contra o Treze-PB, e correspondeu: não sofreu gols e reassumiu a meta para os jogos decisivos.

Crescimento nos mata-matas

Nos duelos contra o Sergipe, pela segunda fase da Série D, voltou a oscilar — falhou em ambos os jogos — mas se redimiu com duas defesas nas penalidades, garantindo a classificação coral. Dali em diante, a confiança cresceu.

Contra o Altos-PI, nas oitavas de final, foi decisivo: mostrou segurança durante os 180 minutos e brilhou novamente nos pênaltis, defendendo três cobranças e colocando o Santa Cruz entre os oito clubes que disputariam o acesso.

Protagonista do retorno

Na semifinal, diante do América-RN, Rokenedy mostrou maturidade. Na partida de ida, pouco foi exigido e saiu de campo sem sofrer gols. No jogo de volta, em uma Arena das Dunas lotada, teve atuação segura e foi peça fundamental para garantir o tão sonhado retorno à Série C.

Com defesas decisivas e postura madura sob pressão, Rokenedy transformou a desconfiança em protagonismo. O jovem goleiro se tornou um dos rostos do acesso coral e desponta como esperança de futuro para o Tricolor do Arruda.