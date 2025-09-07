Thiago Galhardo oscila, mas cumpre promessa e anuncia renovação com o Santa Cruz

Thiago comemorou abraçado ao irmão Gabriel Galhardo (Caio Falcão/DP)

Contratado no início de fevereiro como principal reforço do Santa Cruz para a Série D, o atacante Thiago Galhardo tornou-se peça fundamental no retorno do clube à Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de uma campanha marcada por oscilações na Série D, o camisa nove se destacou dentro e fora de campo, cumprindo a promessa de ajudar o Tricolor do Arruda no acesso, sacramentado no empate por 1 a 1 com o América-RN na Arena das Dunas neste domingo (07). E no calor da emoção, anunciou a renovação com o Santa Cruz.

Ao longo da temporada, Galhardo disputou 21 partidas, incluindo as semifinais do Campeonato Pernambucano e os jogos da Série D, anotando sete gols. Embora tenha ficado abaixo da meta pessoal de participar de gols a cada dois jogos. O centroavante é o artilheiro da Cobra Coral na competição nacional, superado apenas por Thiaguinho no saldo geral de gols da temporada. O gol mais importante foi contra o Sergipe, na Arena de Pernambuco, no jogo de volta da 2ª fase. Nos outros jogos de mata-mata, o centroavante não balançou a rede e foi substituído nas duas partidas contra o América-RN.

“Dia três de fevereiro fui apresentado, no sábado que vem faz sete meses, que eu estou neste clube. E eu disse que tinha parado o Brasil por conta da situação de sair da Série A pra vir para Série D, muita gente fez meme, chacota e tudo. Só que eu sempre levei na brincadeira, a minha vida sempre foi isso levar com leveza. Eu falei na minha entrevista, que eu vim por um objetivo que era crescer junto com esse clube. Eu acabo de renovar meu contrato para o ano que vem”, disse Thiago Galhardo.

LIDERANÇA

Se faltou um pouco de brilho técnico, Thiago Galhardo assumiu papel de liderança no elenco, sendo uma referência para os companheiros dentro do vestiário e promovendo a união do grupo. Sua postura também conquistou a torcida, especialmente após gestos de solidariedade, como o apoio a uma torcedora em tratamento contra o câncer e o carinho demonstrado com torcedores mirins.

A campanha do Santa Cruz, embora repleta de desafios, foi coroada com o acesso tão esperado, e Galhardo se consolidou como símbolo dessa jornada de superação.