Em meio à euforia pelo acesso, Investidor confirma andamento da SAF do Santa Cruz

SAF do Santa Cruz avança com assinatura e prevê R$ 100 milhões para o estádio do Arruda em três anos

Torcida do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)

Em meio à euforia pelo acesso do Santa Cruz á Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (07), o investidor Iran Barbosa confirmou que o processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube está em estágio avançado e com oficialização prevista para os próximos dias. Segundo ele, a assinatura do último aditamento ocorreu na terça-feira (2) e o documento agora segue para avaliação do Conselho Deliberativo.

“O juiz assinou na última terça-feira, e nós também assinamos o último aditamento. Agora vai para o Conselho. Fizemos questão de não divulgar antes para não tirar o foco do clube. São pessoas sérias dos dois lados, e todos cederam”, declarou Iran.

Investimento de R$ 100 milhões no Arruda

Um dos pilares da nova SAF é a modernização do Estádio José do Rego Maciel, o Arruda. O projeto prevê um aporte de R$ 100 milhões ao longo de três anos, com a meta de transformar o estádio em uma das principais arenas do Nordeste.

“A concessão do estádio só será efetivada se o investimento for realizado. Não é promessa, é condição. O Arruda só passa para nossa gestão se o dinheiro for aplicado”, destacou.

Modelo protege o clube e amplia presença na gestão

O investidor também ressaltou que a estrutura jurídica da SAF garante maior proteção ao Santa Cruz, além de ampliar a presença de representantes do clube na gestão da empresa Cobra Coral SAF.

“Agora o Santa Cruz tem mais membros no Conselho de Gestão. A operação está mais segura. Se tudo der errado, o clube está resguardado, e isso é o mais importante”, ressaltou.

Iran lembrou que, ao contrário de outros clubes em crise, o Santa Cruz conseguiu preservar seu patrimônio. “Se fosse só questão de estádio ou de CT, qualquer clube quebrado já teria perdido tudo. O Santa Cruz só está vivo porque tem cinco milhões de apaixonados”, concluiu.