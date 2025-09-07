Balotelli marca em jogo histórico e garante acesso do Santa Cruz à Série C: 'Essa torcida merece'
Volante tricolor balança as redes pela primeira vez com a camisa coral e sela classificação fora de casa
Publicado: 07/09/2025 às 21:40
Balotelli, volante do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)
O Tricolor do Arruda está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (7), o Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, e garantiu vaga na terceira divisão nacional de 2026. O gol da classificação foi marcado por um personagem especial: o volante Balotelli, que viveu um momento marcante em sua trajetória pelo clube.
Após a partida, Balotelli se emocionou com o momento e fez questão de dedicar o feito aos torcedores. “Agradecer a Deus, primeiramente, depois à minha família. Essa torcida merece, essa torcida merece. Tem muita coisa pra gente construir nesse campeonato ainda. Vamos buscar o título, essa torcida merece”, declarou o jogador.
BOLA PARADA
Sem conseguir criar com a bola rolando ao longo da partida, o Santa Cruz soube aproveitar a bola parada para decidir mais uma vez na competição. O time segurou o resultado até o apito final e comemorou com sua torcida, que compareceu em bom número à Arena das Dunas.
Com o resultado, o Santa Cruz avança às semifinais da Série D e agora mira a conquista do título nacional, coroando uma campanha de superação e retomada.