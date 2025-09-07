De mais criticado a titular na reta final: William Alves cumpre missão no Santa Cruz

Reforço mais criticado em 2025, William Alves dá volta por cima, supera adversidades e traz segurança defensiva na reta final da Série D do Santa Cruz

Santa Cruz subiu para a Série C após empate com o América-RN (Caio Falcão/DP)

Contratado com forte rejeição da torcida para a temporada 2025, o zagueiro William Alves protagonizou uma verdadeira reviravolta no Santa Cruz. Após uma passagem conturbada pelo clube em 2022, o defensor chegou cercado de desconfiança, mas conseguiu superar as críticas e se firmar como peça-chave na defesa tricolor na reta final da Série D.

Sob a batuta do então treinador Itamar Schülle, que confiou no jogador mesmo diante das inúmeras críticas, William Alves iniciou a temporada como titular absoluto, formando dupla com Matheus Vinícius e se destacando no Campeonato Pernambucano. Contudo, com a troca de comando técnico, perdeu espaço para Eurico e chegou a ser reserva durante quase toda a primeira fase da Série D.

A experiência e a liderança do defensor foram decisivas na fase de mata-mata da Série D. William retornou ao time titular no momento mais importante da temporada, oferecendo segurança defensiva e contribuindo diretamente para a campanha que garantiu o acesso do Santa Cruz à Série C.

"Não poderia deixar de agradecer a pessoa que acreditou, Itamar Schülle, que foi muito firme em apostar na minha volta. Agradecer a Deus, sabia da minha capacidade. Tinha uma missão, que era apagar a marca negativa de ter caído em 2021", disse William Júnior.

SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE pic.twitter.com/asyts1wWF4 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 8, 2025

FAMÍLIA

Além da superação dentro de campo, o atleta também viveu momentos pessoais marcantes, como o nascimento do filho Pedro em Recife, cidade pela qual tem grande carinho e onde já havia nascido sua filha mais velha, Letícia.

Com passagens vitoriosas pelo clube — incluindo os títulos estaduais de 2012 e 2013 e o acesso à Série B em 2013 — William Alves reafirmou seu valor no Santa Cruz, transformando críticas em motivação e conquistando novamente a confiança da torcida coral.