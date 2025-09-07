Santa Cruz denuncia ação policial contra sua torcida antes de partida decisiva na Série D

Torcedores do Santa Cruz aguardam liberação da polícia (Reprodução)

Torcedores do Santa Cruz estão sendo impedidos de seguir viagem rumo à Arena das Dunas, em Natal (RN), na tarde deste domingo (7), após serem parados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) na BR-101, na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Sem justificativa oficial, três ônibus e uma van com tricolores permanecem retidos, gerando revolta e denúncias de violação ao direito de ir e vir.

Segundo relatos compartilhados nas redes sociais por torcedores presentes no local, os veículos foram parados sem qualquer justificativa oficial apresentada pelas autoridades. Ainda de acordo com os relatos, os tricolores só seriam liberados para seguir viagem em comboio escoltado pela polícia, sem previsão clara de horário para saída.

O Santa Cruz se manifestou por meio de nota oficial, repudiando a ação das forças de segurança e cobrando respeito ao direito constitucional de ir e vir dos seus torcedores. "O Santa Cruz FC lembra às autoridades policiais o direito constitucional de ir e vir de qualquer brasileiro em território nacional e repudia essa tentativa de impedir o acesso da torcida coral à Arena das Dunas", afirmou o clube.

A falta de comunicação oficial por parte das forças policiais tem gerado indignação entre os torcedores, que apontam para um possível cerceamento arbitrário. Até o momento, nem a PRF nem a PMRN divulgaram nota ou esclarecimento público sobre a medida adotada.

O Santa Cruz enfrenta o América-RN às 19h, na Arena das Dunas, em jogo que vale o acesso à Série C. O clube ainda não informou se pretende tomar medidas jurídicas diante do ocorrido.

