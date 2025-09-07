Santa Cruz denuncia ação policial contra sua torcida antes de partida decisiva na Série D
Torcedores do Santa Cruz são retidos na divisa PB/RN sem justificativa oficial; clube repudia ação
Publicado: 07/09/2025 às 16:03
Torcedores do Santa Cruz aguardam liberação da polícia (Reprodução)
Torcedores do Santa Cruz estão sendo impedidos de seguir viagem rumo à Arena das Dunas, em Natal (RN), na tarde deste domingo (7), após serem parados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) na BR-101, na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Sem justificativa oficial, três ônibus e uma van com tricolores permanecem retidos, gerando revolta e denúncias de violação ao direito de ir e vir.
O Santa Cruz se manifestou por meio de nota oficial, repudiando a ação das forças de segurança e cobrando respeito ao direito constitucional de ir e vir dos seus torcedores. "O Santa Cruz FC lembra às autoridades policiais o direito constitucional de ir e vir de qualquer brasileiro em território nacional e repudia essa tentativa de impedir o acesso da torcida coral à Arena das Dunas", afirmou o clube.
Ver essa foto no Instagram
A falta de comunicação oficial por parte das forças policiais tem gerado indignação entre os torcedores, que apontam para um possível cerceamento arbitrário. Até o momento, nem a PRF nem a PMRN divulgaram nota ou esclarecimento público sobre a medida adotada.
O Santa Cruz enfrenta o América-RN às 19h, na Arena das Dunas, em jogo que vale o acesso à Série C. O clube ainda não informou se pretende tomar medidas jurídicas diante do ocorrido.