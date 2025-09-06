Marcelo Cabo garante Santa Cruz definido para duelo com o América-RN; confira o provável time

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Nas vésperas da decisão rumo ao acesso do Santa Cruz, o técnico Marcelo Cabo garantiu que a equipe está definida para o confronto. A Cobra Coral visita o América-RN neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, pela partida de volta das quartas de final da Série D, valendo o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O tricolor tem vantagem após vencer por 1 a 0 na Arena de Pernambuco.

Em entrevista coletiva, o treinador coral ressaltou que a equipe adotará uma postura equilibrada em Natal. Marcelo Cabo enfatizou que a semana preparatório para o duelo foi focada em variações táticas e alternativas para durante a partida.

“A equipe na minha cabeça já está definida. Claro que durante a semana a gente vai criando as variações táticas e as opções individuais, para criar alternativas para usar durante o jogo, como fizemos no primeiro jogo. Está muito bem definido na minha cabeça e como de praxe, uma hora antes vocês vão saber a escalação da equipe”, disse o treinador do Santa Cruz.

“A minha equipe vai ser uma equipe equilibrada para o jogo. A gente sai vencendo por 1 a 0 na primeira metade da partida. A palavra de ordem que a gente vai levar é equilíbrio. Com a bola a gente vai propor o jogo como sempre propôs, e sem a bola ocupar os espaços, marcar forte, encurtar o adversário, como a gente sempre faz”, completou.

A dúvida principal na escalação inicial da equipe gira em torno do meio de campo. O volante Pedro Favela pode ser promovido aos titulares, ou na vaga de Gabriel Galhardo ou reforçando um trio de volantes. No ataque, Geovany Soares pode ganhar a vaga de Thiaguinho, após ser acionado no segundo tempo e dar uma assistência no jogo de ida.

Confira a provável escalação do Santa Cruz:

Rokenedy, Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e William Júnior; Renato, Thiaguinho (Geovany Soares) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.