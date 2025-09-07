América-RN x Santa Cruz: onde assistir e horário do jogo que vale o acesso para a Série C

América-RN e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, pela quartas de finais da Série D

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Falta um passo! A luta pelo retorno à Série C chega ao momento decisivo, neste domingo (7), às 19h, quando o Santa Cruz mede forças com o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. Após vencer a ida por 1 a 0 na Arena Pernambuco, a Cobra Coral joga por um empate para conquistar o acesso. Já o Mecão, empurrado por sua torcida, precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal ou por um para levar a disputa para os pênaltis.

Com promessa de lotação máxima dentro do limite estabelecido pelo plano de segurança — que reduziu a capacidade do estádio para 29.865 torcedores — a Arena das Dunas receberá o maior público do futebol potiguar em 2025. Os ingressos para a partida se esgotaram rapidamente, e a torcida americana promete transformar o estádio em um caldeirão. Do lado visitante, cerca de 2.987 tricolores estarão presentes.

Vivendo um momento de confiança, o Santa Cruz chega à partida com a vantagem mínima construída com o gol do argentino Ariel Nahuelpán no duelo de ida. A Cobra Coral quer evitar o drama dos pênaltis, como ocorreu nas fases anteriores, quando precisou das cobranças para eliminar Sergipe e Altos-PI.

Para o duelo, técnico Marcelo Cabo mantém o mistério sobre a escalação, prática comum nas últimas rodadas. A principal dúvida está no meio-campo, onde Pedro Favela pode ganhar uma vaga e reforçar o setor. Na linha ofensiva, a disputa é entre Thiaguinho e Geovany Soares — que deu a assistência do gol no jogo de ida. A semana no Arruda foi marcada por treinos fechados e poucas entrevistas, reforçando o clima de concentração total.

Do outro lado, o América-RN chega embalado pela invencibilidade em casa na Série D: são nove jogos, com seis vitórias e três empates. O técnico Gerson Gusmão terá um desafio a mais: escalar o time sem o meia Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto deve ser Thiaguinho, enquanto o lateral Davi Gabriel também está fora por lesão, abrindo espaço para Rennan Siqueira na defesa.



FICHA DA PARTIDA:

AMÉRICA-RN

Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza; Thiaguinho, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.

SANTA CRUZ

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Renato, Thiaguinho (Geovany Soares) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena das Dunas, em Natal

Horário: 19h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: TV Coral (Youtube)