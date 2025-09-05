Ariel admite ansiedade e cobra inteligência do Santa Cruz em jogo decisivo

Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Autor do gol da vitória do Santa Cruz no primeiro jogo das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o atacante Ariel Nahuelpán vive a expectativa do confronto decisivo diante do América-RN. Em entrevista, o argentino falou sobre a ansiedade que toma conta do elenco, mas destacou a importância de manter o equilíbrio e a inteligência dentro de campo para garantir o acesso à Série C.

No duelo de ida, realizado no último sábado (30), na Arena Pernambuco, o Santa Cruz venceu por 1 a 0 com gol marcado por Ariel, que saiu do banco para substituir Thiago Galhardo. O resultado deu ao Tricolor a vantagem do empate no confronto de volta, que será disputado neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal.

“A gente também está ansioso, mas esse jogo temos que ter muita inteligência. Temos que fazer todo esse trabalho que estamos fazendo durante a semana. Muito competitivo, não podemos sofrer gol para manter a vantagem”, afirmou Ariel.

Apesar da pressão de um jogo decisivo, o jogador ressaltou a confiança do grupo e o foco total no acesso. “O grupo está confiante, está com fé de que vai conseguir esse acesso. É o último jogo. A gente está na guerra, então tem que ir com dor ou sem dor. Estamos ansiosos para que chegue logo domingo”, completou.

União do elenco e confiança em Marcelo Cabo

Ariel também fez questão de elogiar o ambiente interno do clube e o trabalho do técnico Marcelo Cabo. “Confiamos no trabalho do grupo, do Marcelo, que ele coloca no campo. Tanto os jogadores que estão jogando quanto os que não estão estão fazendo muita força para que o grupo seja essa família que é. Estamos bem e confiantes de que vamos sair vitoriosos”, destacou.

Torcida do Santa Cruz promete nova demonstração de apoio

Um dos pontos mais exaltados por Ariel foi a paixão da torcida coral. O atacante relatou episódios que viveu e ouviu sobre o envolvimento do torcedor com o clube. “Outro dia, um amigo estava me falando que um torcedor do Santa Cruz deixa de comer para comprar ingresso. Isso é uma loucura. É a paixão que tem por sua equipe. Só agradecer a cada pessoa. Outro dia fui para a torcida e vi de perto esse apoio. Digo para eles que nós vamos fazer tudo de melhor para dar alegria a cada um dos nossos torcedores”, declarou.

Para a partida em Natal, os ingressos destinados à torcida visitante foram rapidamente esgotados. Ao todo, 2.987 bilhetes foram disponibilizados, e diversas caravanas foram organizadas rumo à capital potiguar.

