Torcida do Santa Cruz promove caravanas rumo a Natal para jogo do acesso na Série D

O torcedor do Santa Cruz vem se mobilizando para apoiar o time em duelo fora de casa, frente ao América-RN, valendo vaga na Terceira Divisão

Torcida do Santa Cruz (Divulgação)

A distância não deverá ser problema para a torcida do Santa Cruz no duelo decisivo na Série D do Campeonato Brasileiro. A Cobra Coral visita o América-RN neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, pela partida de volta das quartas de final, que vale o acesso à Série C. Para o jogo, o torcedor tricolor vem se mobilizando rumo a Natal.

Os tricolores vêm se organizando em caravanas para poder chegar ao destino do duelo, em um trajeto de aproximadamente 286 km. Uma das caravanas mais tradicionais é a Caravana do Jadiel, que foi criada com o intuito de fazer o torcedor comum conseguir ter acesso a jogos na condição de visitante.

O idealizador do projeto, Jadiel Sobral, falou com a reportagem do Diario de Pernambucano. O torcedor coral destacou como anda a expectativa para a viagem e para o apoio ao Santa Cruz em campo.

“Temos uma questão das barreiras que são montadas pela polícia, principalmente na fronteira com o Rio Grande do Norte. Esse é o principal ponto de preocupação da gente. A maioria dos torcedores são pessoas tranquilas e até com muito idosos. Na outra vez que fomos para Natal, tivemos esse problema. A expectativa para o jogo é boa, estou confiante no acesso. Temos levado sorte ao Santa Cruz em jogos em que realizamos essa caravana”, disse o torcedor coral.

A Caravana do Jadiel já teve as suas vagas esgotadas para o trajeto rumo à Arena das Dunas. Ao todo, dois ônibus sairão de Recife e enfrentarão a estrada para a apoiar a Cobra Coral. A previsão de saída é para o próprio domingo, dia do jogo, às 7h, e o retorno para logo após a partida.

Dentro de campo

Em campo, o Santa Cruz leva para Natal uma vantagem miníma de um gol, após vencer por 1 a 0 na Arena de Pernambuco. Em caso de vitória do América-RN por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.