Marcelo Cabo completou 10 jogos sem repetir escalação no Santa Cruz; veja

Sem repetir time há 10 jogos, Marcelo Cabo prepara Santa Cruz para decisão contra América-RN

Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

O Tricolor do Arruda vive o momento mais decisivo da temporada. No domingo (07), o Santa Cruz entra em campo na Arena das Dunas para enfrentar o América-RN, no jogo que pode garantir o tão sonhado acesso à Série C. Mas, apesar da vantagem construída no jogo de ida — por 1 a 0 —, uma dúvida paira sobre o time coral: quem serão os 11 titulares?

Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, o Santa Cruz completou 10 partidas consecutivas sem repetir uma escalação. A última vez em que o treinador mandou a campo a mesma formação por dois jogos seguidos foi nos duelos contra Ferroviário-CE e Sousa-PB, ainda no início do returno da primeira fase da Série D, em junho.

Desde então, a instabilidade na montagem da equipe tem sido uma constante. Foram alterações por lesões, suspensões e, principalmente, por decisão técnica. Marcelo Cabo têm promovido mudanças pontuais, em alguns casos, profundas.

Sequência marcada por variações

A sequência de 10 jogos inclui partidas com até cinco mudanças na equipe titular. No confronto contra o Treze-PB, por exemplo, houve alterações em praticamente todo o sistema defensivo, além do meio-campo. No entanto, naquela partida Cabo tinha objetivo de poupar atletas pendurados.

No ataque, Thiago Galhardo é o único nome garantido. Ao seu redor, a movimentação de peças é constante, com Thiaguinho, Geovany Soares, João Pedro e Renato alternando entre titularidade e banco de reservas. No entanto, o argentino Ariel Nahuelpán aparece como uma espécie de sombra para Galhardo.

Rendimento sob análise

A prática, no entanto, levanta questionamentos. O time, que apresenta desempenho oscilante, tem mostrado dificuldades para encontrar um padrão de jogo. A vitória no primeiro jogo do mata-mata contra o América-RN, embora importante, veio com uma atuação considerada abaixo do esperado.

Aposta na estratégia ou no entrosamento?

Para o jogo de volta contra o América-RN, Marcelo Cabo carrega a responsabilidade de tomar uma decisão difícil: repetir a equipe que, embora tenha vencido, não convenceu, ou promover mais uma mudança — a 11ª em 11 jogos — na esperança de encontrar a formação ideal no momento mais crítico do ano.

Resta saber se a estratégia adotada até aqui será mantida em mais um jogo decisivo ou se o treinador optará por priorizar a continuidade e o entrosamento. O que está em jogo não é apenas uma vaga na semifinal da Série D, mas o futuro do Santa Cruz em 2026 — dentro e fora de campo.



Veja abaixo as escalações do Santa Cruz:

Santa Cruz 0x1 Central

Escalação: Felipe Alves; Yuri Ferraz, Eurico, Matheus Vinicius e Vinicius Silva; Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Júnior; Geovany Soares, Thiaguinho e Thiago Galhardo.

Mudança: entrou Yuri Ferraz; saiu Toty

América-RN 0x0 Santa Cruz

Escalação: Felipe Alves; Yuri Ferraz, Eurico, William Alves e Nathan; Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Júnior; Geovany Soares, Thiaguinho e Thiago Galhardo.

Mudanças: entraram Nathan e William Alves; saíram Vinicius Silva e Matheus Vinicius

Santa Cruz 1x1 Santa Cruz de Natal

Escalação: Felipe Alves; Toty, Eurico, Matheus Vinicius e Nathan; Balotelli, Gabriel Galhardo e João Pedro; Geovany Soares, Thiaguinho e Thiago Galhardo.

Mudanças: entraram Toty, Matheus Vinicius e João Pedro; saíram Yuri Ferraz, William Alves e Willian Júnior

Horizonte-CE 2x0 Santa Cruz

Escalação: Felipe Alves; Toty, Eurico, Matheus Vinicius e Nathan; Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Júnior; Geovany Soares, Renato e Thiago Galhardo.

Mudanças: entraram Willian Júnior e Renato; saíram João Pedro e Thiaguinho

Santa Cruz 3x0 Treze-PB

Escalação: Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico, William Alves e Nathan; Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Willian Júnior; João Pedro, Renato e Thiago Galhardo.

Mudanças: entraram Rokenedy, Yuri Ferraz, William Alves, Pedro Favela, João Pedro; saíram Felipe Alves, Toty, Matheus Vinicius, Balotelli, Geovany Soares.

Sergipe 2x1 Santa Cruz

Escalação: Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico, Matheus Vinicius e Nathan; Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Júnior; Geovany Soares, Thiaguinho e Thiago Galhardo.

Mudanças: entraram Matheus Vinicius, Balotelli, Geovany Soares, Thiaguinho; saíram William Alves, Pedro Favela, João Pedro e Renato.

Santa Cruz 2x1 Sergipe

Escalação: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Júnior; João Pedro, Geovany Soares e Thiago Galhardo.

Mudanças: entraram Toty, William Alves e João Pedro; saíram Yuri Ferraz, Matheus Vinicius e Thiaguinho

Santa Cruz 1x1 Altos-PI

Escalação: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Júnior; João Pedro, Geovany Soares e Thiago Galhardo.

Mudança: entrou Renato; saiu João Pedro

Santa Cruz 1x1 Altos-PI

Escalação: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Balotelli, Pedro Favela e Willian Júnior; Thiaguinho, Renato e Thiago Galhardo.

Mudança: entrou Pedro Favela, Thiaguinho e Renato; saiu Gabriel Galhardo, Geovany Soares e João Pedro

Santa Cruz 1x0 América-RN

Escalação: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Balotelli, Pedro Favela e Willian Júnior; Thiaguinho, Renato e Thiago Galhardo.

Mudança: entrou Gabriel Galhardo; saiu Pedro Favela

