Náutico e Santa Cruz acertam premiações milionárias por acesso

Jogadores do Náutico e do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Na reta decisiva da Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, Náutico e Santa Cruz decidiram apostar alto no incentivo financeiro para motivar os jogadores. Ambos os clubes pernambucanos definiram premiações milionárias em caso de acesso. O prêmio extra é comum em partidas decisivas e funciona como um estímulo adicional.



No Tricolor do Arruda, o presidente Bruno Rodrigues confirmou o pagamento de R$ 1,1 milhão ao elenco, caso o clube conquiste o acesso à Série C. A premiação será integralmente custeada pelo próprio clube. O dirigente ressaltou que a proposta foi apresentada ao grupo em reunião antes do confronto diante do América-RN.

“Se subir tem R$ 1,1 milhão. É o que eu disse a eles na reunião. Estou fazendo tudo o que eu posso. Passou do América-RN, é R$ 1,1 milhão”, declarou Bruno Rodrigues.

Já no lado alvirrubro, o Náutico estipulou R$ 1 milhão em premiação em caso de retorno à Série B. Além disso, a cada vitória no quadrangular final da Série C, o clube pagará R$ 100 mil, e R$ 50 mil em caso de empate. Os valores serão viabilizados através dos cofres do clube e de grandes empresários que costumam colaborar financeiramente.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol do argentino Ariel Nahuelpán, a Cobra Coral precisa apenas de um empate no confronto de volta, em Natal, para garantir o acesso. Enquanto, o Timbu está no Grupo C da segunda fase da competição, ao lado de Brusque, Guarani e Ponte Preta. A estreia acontece no domingo (07), às 19h, diante do Brusque, no Estádio Augusto Bauer.

