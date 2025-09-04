Santa Cruz aposta em retrospecto positivo na Arena das Dunas por acesso à Série C
Santa Cruz tem apenas uma derrota na Arena das Dunas desde a reinauguração para a Copa do Mundo de 2014
Publicado: 04/09/2025 às 10:30
Nathan, lateral do Santa Cruz (Gabriel Leite/América FC)
O Tricolor do Arruda se prepara para um dos jogos mais importantes dos últimos anos. No domingo (7), o Santa Cruz encara o América-RN, em Natal, no confronto de volta das quartas de final da competição — duelo que vale vaga na Série C 2026. Depois de vencer o América-RN por 1 a 0 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral tem a vantagem do empate para conquistar o acesso. E mais do que o resultado, a equipe pernambucana carrega consigo um aliado importante para o confronto decisivo: o retrospecto favorável na Arena das Dunas.
A única derrota coral no estádio, reformado para a Copa do Mundo de 2014, aconteceu justamente naquele ano, contra o ABC, por 2 a 1, em partida válida pela Série B. Coincidentemente, este placar, caso se repita em favor do América-RN, levará a decisão para os pênaltis. Já um triunfo potiguar por dois ou mais gols de diferença garante o acesso direto ao Mecão.
A estreia do Santa Cruz na Arena das Dunas aconteceu justamente contra o América-RN, em 2014, com vitória tricolor por 1 a 0. O gol foi marcado por Léo Gamalho. Desde então, o confronto entre as equipes no estádio se repetiu apenas uma vez — já nesta Série D — com empate sem gols na fase de grupos.
No duelo de ida do mata-mata, realizado no último sábado (30), o atacante argentino Ariel Nahuelpán marcou o gol que colocou o Santa Cruz em vantagem na eliminatória. Agora, o time comandado por Marcelo Cabo joga por um empate para retornar à Série C.
A torcida coral promete fazer sua parte mesmo longe de casa. Os 2.987 ingressos destinados ao setor visitante da Arena das Dunas foram rapidamente esgotados, e diversas caravanas estão sendo organizadas por torcedores para apoiar o time em Natal. Com casa cheia e clima de decisão, Santa Cruz e América-RN decidem mais do que um acesso: disputam o alívio de um recomeço, longe do calabouço do futebol nacional.