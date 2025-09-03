Em casa, no interior e fora do estado: torcida do Santa Cruz se mobiliza para assistir jogo decisivo

Torcida do Santa Cruz se mobiliza em diversos lugares para assistir jogo decisivo contra o América-RN

Torcida do Santa Cruz (Divulgação)

Longe das arquibancadas da Arena das Dunas, mas perto na alma, a torcida tricolor deverá se reunir. Em bairros, botecos, ruas do interior e capitais distantes, nascem pequenos Arrudas improvisados. São consulados, redutos e fan fests que, mesmo sem cimento ou arquibancada, erguem uma estrutura invisível: a da paixão. Neste domingo (7), quando o relógio marcar 19h, o coração coral vai pulsar mais forte. Em Natal, Santa Cruz e América-RN disputam mais que uma vaga na semifinal da Série D: jogam por um acesso, por um sonho — sair do calabouço do futebol nacional.

Na capital pernambucano, o principal ponto de encontro será o estádio do Arruda. No gramado, não haverá bola rolando, mas haverá samba, pagode e festa. Uma Fan Fest foi organizada para aqueles que quiserem assistir ao jogo da forma mais próxima possível do coração coral.

No interior de Pernambuco, tricolores também se mobilizam. Em Surubim e Limoeiro, torcedores do Santa Cruz vem se organizando para acompanhar o duelo decisivo. Um dos membros do Reduto Cobra Coral, Batista, explicou como surgiu o grupo de tricolores na cidade de Surubim, do desejo de aproximar tricolores do interior. “Em conversa com um grupo de amigos, fizemos uma reunião. Formamos a diretoria e assim arrumamos um ponto e organizamos a sede”, explicou.

Na selva de pedra - São Paulo

Em São Paulo, tricolores também resistem. Um dos fundadores do Consulado Sampa Cruz, Gabriel Amorim, explica que a iniciativa surgiu da necessidade de manter o vínculo com o clube mesmo longe de casa. “Após a mudança para São Paulo por motivos de trabalho, perdemos nosso maior encontro semanal, que era ir aos jogos do Santa Cruz no Arruda. Criamos algo para acompanhar o Santa aqui. A ideia era pequena, mas hoje já temos um público fiel”, contou.

Série D

No jogo de ida, realizado na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz venceu o América-RN por 1 a 0, com gol do atacante argentino Ariel Nahuelpán. Com o resultado, o Tricolor do Arruda precisa apenas de um empate no confronto de volta para garantir o acesso. Em Natal, os 2.987 ingressos para a torcida tricolor foram rapidamente esgotados.

Confira pontos de encontro da torcida do Santa Cruz:

Fan Fest no Arruda – Recife

A partir das 13h

Local: estádio do Arruda

Entrada: R$ 20

Mais detalhes: mixexperiencebr (Instagram)

Consulado Sampa Cruz – São Paulo

A partir das 17h

Local: Seu Modesto Boteco (Vila Nova Conceição), Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1050

Entrada gratuita

Mais detalhes: consulado.sampacruz (Instagram)

Consulado Limoeiro – PE

A partir das 14h

Local: Consulado em Limoeiro

Entrada: Sócios grátis | Não sócios: R$ 10

Mais detalhes: consulado_coral_limoeirope (Instagram)

Reduto Cobra Coral Surubim – PE

A partir das 17h

Local: Rua Severino Feliciano de Barros, em Surubim

Entrada gratuita

Mais detalhes: redutocobracoral (Instagram)