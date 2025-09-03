Santa Cruz promove Fan Fest no gramado do Arruda para decisão contra o América-RN

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

Festa especial! Em meio à expectativa pela partida decisiva que pode garantir o retorno à Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz anunciou uma ação especial para sua torcida: uma edição inédita da Fan Fest, que será realizada diretamente no gramado do Estádio do Arruda, neste domingo (7), a partir das 13h.

O evento busca reunir os torcedores que não conseguiram ingresso para o duelo contra o América-RN, marcado para esse domingo (07), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal. Os ingressos destinados à torcida visitante foram rapidamente esgotados, o que motivou o clube a organizar a celebração no Recife.

Com ingressos a R$ 20, a Fan Fest contará com uma programação completa, que inclui shows de duas bandas locais no pré-jogo, venda de cerveja Heineken, feijoada especial, reforço na segurança e um show de pagode após o apito final da partida.

A expectativa é de casa cheia no Arruda, mesmo sem o time em campo. A ideia do clube é transformar o estádio em um ponto de apoio emocional e simbólico para os jogadores e torcedores, mantendo a conexão da torcida coral com o time em um dos momentos mais importantes da temporada.

A partida contra o América-RN é válida pelas quartas de final da Série D. O confronto é decisivo, já que o vencedor garante o acesso direto à Série C de 2025. O Santa Cruz precisa apenas de um empate para avançar, já que venceu por 1 a 0 no jogo de ida, na Arena Pernambuco.

As vendas de ingressos para a Fan Fest serão abertas em breve por meio da plataforma oficial do clube. A diretoria orienta que os torcedores garantam suas entradas com antecedência, já que a capacidade será limitada.

