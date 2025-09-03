Léo Medrado: 'Santa Cruz vive momento crucial para sua sobrevivência'

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Decisão

O Santa Cruz vive um momento crucial. Desde 2022, o Tricolor está fora do seleto grupo dos 60 principais clubes do futebol brasileiro. Hoje, encara a dura realidade de disputar espaço entre as últimas 64 equipes do país. O retorno à elite não é apenas uma questão de orgulho. É também de estrutura e sobrevivência. Os jogadores sabem o que significa subir? É reencontrar os grandes palcos, os gramados de qualidade, as torcidas numerosas e a receita que sustenta o clube. A verdade é que o Santa não pode se dar ao luxo de perder mais tempo. Se nas Séries A e B há conforto e estabilidade, a Série C é um limbo que desgasta. O exemplo do Retrô mostra como o caminho é traiçoeiro: subiu, parecia embalado para a Série B, mas caiu, voltou à Série D e agora tenta recomeçar. Para o Santa, cada passo é decisivo. E perder não é uma opção. O Tricolor do Arruda, temido pelos adversários por ser o “Terror do Nordeste”, vai mesmo disputar a quinta Série D ano que vem de forma consecutiva. O Tricolor está certo disso?

O Náutico chegou aos quadrangulares como terceiro colocado na primeira fase. Praticamente, terá que passar pelo “Torneio Campinas” para buscar a classificação. Acredito que subirá para a Série B, com a outra vaga ficando para Guarani ou Ponte Preta. O Brusque será surpresa. Os números são exatos. São 12 jogos sem perder. Defesa mais forte, com a incrível marca de apenas sete gols tomados em 19 jogos. Acredito em sete pontos nos três jogos de ida. Empate em Santa Catarina e duas vitórias acachapantes em casa. E não deixa mais cair para C, ok?

Manhãs de setembro

As datas de 20 julho e 20 agosto ficaram para trás. Mas com sinais de melhora. Foram quatro empates: 2x2 com o Vitória, 2x2 com o Santos, 0x0 contra o Bahia e outro 2x2 diante do São Paulo. E ainda a vitória sobre o Grêmio, em plena Porto Alegre. Depois, duas derrotas: Palmeiras e Vasco. O alerta está dado. São quinze dias. Matheusinho, Aderlan, Léo Pereira. Mexa, Daniel! Setembro chega com ares de decisão. Pela frente, Bragantino, Corinthians, Fortaleza e Fluminense. São dez pontos em jogo. O cálculo é “simples”: vencer três e empatar uma. Menos que isso, e o Sport corre o risco de transformar o trimestre em férias forçadas.

O Central aprendeu

Após uma participação pífia no Campeonato Pernambucano e a queda para a Série A2, o Central mostrou evolução na Série D. Avançou para os mata-matas como terceiro do Grupo A3, eliminou o Lagarto na segunda fase e parou apenas nas oitavas, eliminado pelo Maranhão. O Lacerdão recebeu cerca de 15 mil torcedores, que vibraram com cada lance. A estrutura profissional montada pelo clube precisa ser mantida para que a Patativa consiga manter o crescimento mostrado nesta Série D.